Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / COLABORACIÓN

Secuestro de dos niños en Soriano: así lucen los hijos de Andrés Morosini, intensamente buscados por la Policía

El Ministerio del Interior habilitó la difusión de las imágenes de los niños para aportar con su identificación

4 de septiembre 2025 - 13:07hs
ninossecuestrados0409

Este miércoles el Ministerio del Interior solicitó colaboración para localizar a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien es buscado por la Policía tras llevarse a sus hijos de dos y seis años de la casa de su expareja en Mercedes (Soriano) pese a tener una orden de prohibición de acercamiento por violencia de género. Hasta el mediodía de este jueves, no hay novedades respecto al paradero del hombre requerido ni de los menores, pero la secretaría de Estado habilitó la difusión de las imágenes de los niños para aportar con su identificación.

image

Según la denuncia de Micaela Ramos, madre de los menores, el hombre llegó a la casa de la mujer el miércoles y, tras amenazas verbales, se llevó a los niños. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que trabaja en conjunto con la Policía para dar con el paradero de los menores y de Morosini, quien posee antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares.

Más noticias
Imagen realizada con inteligencia artificial
INFORME

Pese a que menos niños sufren castigos en sus casas, la violencia sigue "siendo frecuente" y afecta más a varones, según encuesta

pediatras alertan por el impacto en ninos del humo de los incendios forestales: incluso si viven a mucha distancia

Pediatras alertan por el impacto en niños del humo de los incendios forestales: incluso si viven a mucha distancia

En un mensaje desesperado, Ramos compartió en sus redes sociales detalles de la búsqueda. "Necesito ayuda de la gente, que se movilice conmigo", expresó la mujer en un video que rápidamente se viralizó. Indicó que Morosini había sido visto por última vez pasando el peaje de Mercedes, antes de llegar a La Víbora, y posteriormente en las rutas hacia Nuevo Berlín y Tres Bocas.

Embed

Cómo lucen los niños

En cuanto a los menores, el Ministerio del Interior habilitó la difusión de las imágenes de los niños cuyo paradero se investiga. En el momento en el que se la llevaron, Alfonsina Morisini Ramos, la niña de dos años, llevaba "pantalones negros con corazones y un buzo blanco".

WhatsApp Image 2025-09-04 at 12.57.05

Estaba acompañada por su hermano, un niño de seis años llamado Francisco Alexander, que en ese momento vestía un "pantalón de pijama azul con puños blancos".

WhatsApp Image 2025-09-04 at 12.57.11 (1)

Morosini circula en un auto rojo BYD con matrícula KPA 1970, según la información oficial divulgada por la cartera.

540457165_1295914488888271_8158691666389508317_n

La Policía de Soriano activó la orden de captura y se sumó a un operativo conjunto con fuerzas de todo el país. Un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía partió desde Paysandú a primera hora de la mañana para unirse al despliegue, que también cuenta con la participación de la Guardia Republicana y la Policía Caminera.

Quienes tengan información que puedan colaborar con el paradero del hombre y los dos niños pueden comunicarse de manera anónima al 911 o 0800 5000.

Qué pasa con la alerta Amber

Aunque la ley para implementar la alerta Amber fue aprobada en setiembre de 2024 y se firmó un convenio en febrero de este año con Meta para activar alertas a través de redes sociales, el sistema aún no está operativo.

El diputado Álvaro Rodríguez Hunter, impulsor del proyecto, criticó que, a pesar de la normativa aprobada, el sistema aún no se ha implementado. "La alerta no se activó", señaló, destacando la importancia de difundir la información rápidamente en un país pequeño como Uruguay. Según fuentes del Ministerio del Interior, la reglamentación está en proceso, pero se argumenta que el sistema está diseñado para activarse en casos de desapariciones, no cuando ya hay conocimiento de un secuestro.

El sistema, que fue diseñado para intensificar la búsqueda de menores desaparecidos, debería activarse de manera urgente sin esperar plazos, enviando alertas a través de medios de comunicación, redes sociales y teléfonos móviles.

Temas:

niños Soriano Alerta Amber Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

El edificio abandonado que se derrumbó en la Ciudad Vieja 
MONTEVIDEO

"Fuimos diez veces a la intendencia", dijeron vecinos de Ciudad Vieja tras derrumbe de edificio abandonado

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos