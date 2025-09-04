Secuestro de dos niños en Soriano: así lucen los hijos de Andrés Morosini, intensamente buscados por la Policía

Este miércoles el Ministerio del Interior solicitó colaboración para localizar a Andrés Morosini Rechoppa , de 28 años, quien es buscado por la Policía tras llevarse a sus hijos de dos y seis años de la casa de su expareja en Mercedes (Soriano) pese a tener una orden de prohibición de acercamiento por violencia de género. Hasta el mediodía de este jueves, no hay novedades respecto al paradero del hombre requerido ni de los menores, pero la secretaría de Estado habilitó la difusión de las imágenes de los niños para aportar con su identificación .

Según la denuncia de Micaela Ramos , madre de los menores, el hombre llegó a la casa de la mujer el miércoles y, tras amenazas verbales , se llevó a los niños. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que trabaja en conjunto con la Policía para dar con el paradero de los menores y de Morosini, quien posee antecedentes penales y debía cumplir con medidas cautelares.

En un mensaje desesperado, Ramos compartió en sus redes sociales detalles de la búsqueda. "Necesito ayuda de la gente, que se movilice conmigo", expresó la mujer en un video que rápidamente se viralizó. Indicó que Morosini había sido visto por última vez pasando el peaje de Mercedes, antes de llegar a La Víbora , y posteriormente en las rutas hacia Nuevo Berlín y Tres Bocas .

Cómo lucen los niños

En cuanto a los menores, el Ministerio del Interior habilitó la difusión de las imágenes de los niños cuyo paradero se investiga. En el momento en el que se la llevaron, Alfonsina Morisini Ramos, la niña de dos años, llevaba "pantalones negros con corazones y un buzo blanco".

Estaba acompañada por su hermano, un niño de seis años llamado Francisco Alexander, que en ese momento vestía un "pantalón de pijama azul con puños blancos".

Morosini circula en un auto rojo BYD con matrícula KPA 1970, según la información oficial divulgada por la cartera.

La Policía de Soriano activó la orden de captura y se sumó a un operativo conjunto con fuerzas de todo el país. Un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía partió desde Paysandú a primera hora de la mañana para unirse al despliegue, que también cuenta con la participación de la Guardia Republicana y la Policía Caminera.

Quienes tengan información que puedan colaborar con el paradero del hombre y los dos niños pueden comunicarse de manera anónima al 911 o 0800 5000.

Qué pasa con la alerta Amber

Aunque la ley para implementar la alerta Amber fue aprobada en setiembre de 2024 y se firmó un convenio en febrero de este año con Meta para activar alertas a través de redes sociales, el sistema aún no está operativo.

El diputado Álvaro Rodríguez Hunter, impulsor del proyecto, criticó que, a pesar de la normativa aprobada, el sistema aún no se ha implementado. "La alerta no se activó", señaló, destacando la importancia de difundir la información rápidamente en un país pequeño como Uruguay. Según fuentes del Ministerio del Interior, la reglamentación está en proceso, pero se argumenta que el sistema está diseñado para activarse en casos de desapariciones, no cuando ya hay conocimiento de un secuestro.

El sistema, que fue diseñado para intensificar la búsqueda de menores desaparecidos, debería activarse de manera urgente sin esperar plazos, enviando alertas a través de medios de comunicación, redes sociales y teléfonos móviles.