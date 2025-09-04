"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

La Policía de Soriano solicita colaboración a la población para encontrar a Andrés Morosini Rechoppa , un joven de 28 años que se llevó a la fuerza a sus dos hijos pequeños este miércoles. La madre de los niños se llama Micaela Ramos y en las últimas horas recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.

"Por favor gente, estoy desesperada" , comenzó diciendo la madre. Ramos relató que la Policía le dijo que Morosini "pasó el peaje de Mercedes" , fue visto "en (Nuevo) Berlín" y en la ruta de "Tres Bocas (en el sur de Soriano)".

También contó que recurrió a dos videntes : el primero le marcó que "están debajo de un puente", y la segunda le avisó que "estaban cerca del agua".

"Necesito ayuda, me estoy muriendo. Gente con linternas, cazadores , gente que ande en el campo y se pueda movilizar", sentenció la mujer, que realizó varias publicaciones para solicitar la colaboración de la población.

Según informó Subrayado, el hombre entró sin autorización a la casa de su expareja, ya que tenía una prohibición de acercamiento, y se llevó a los niños de 2 y 6 años, mientras amenazaba verbalmente a la mujer.

Luego, se escapó del lugar en un auto BYD con matrícula KPA 1970, según consta en la imagen que la Jefatura de Policía de Soriano comparte en sus redes.

Tras el rapto, la familia de los niños radicó una denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la Zona I de Soriano. La Policía del departamento comenzó su búsqueda y alertó a los departamentos vecinos.

Las líneas telefónicas para llamar a las autoridades en caso de contar con información sobre el paradero de Morosini y los menores son el 911 y el 0800 5000. También se puede concurrir de forma presencial a cualquier seccional policial.