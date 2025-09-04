Mirá los goles de Uruguay contra Perú por Eliminatorias con los que la celeste selló su clasificación al Mundial 2026

La selección de Uruguay juega contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias en partido donde solo necesita un punto para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La celeste salió a jugar con gran vocación ofensiva volcando el juego al campo de Perú en los primeros minutos del partido.

A los 13 minutos llegó el gol de Uruguay tras una gran conducción y descarga de Giorgian De Arrascaeta, figura del primer tiemp o, para Guillermo Varela y un notable centro que cabeceó en forma implacable Rodrigo Aguirre.

SELECCIÓN URUGUAYA Los impresionantes números de Marcelo Bielsa en sus anteriores Eliminatorias que no podrá igualar con la selección uruguaya

NACIONAL El juvenil de Nacional que le tiró un caño a Manuel Ugarte; mirá las fotos de la joya tricolor que ya debutó en Primera y es uno de los sparrings de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Es el tercer gol de Aguirre con Uruguay. Los tres fueron en estas Eliminatorias. El primero fue a Colombia, de zurda, y el segundo a Venezuela, también de cabeza.

Para Varela esta fue la segunda asistencia. La primera había sido el 11 de junio de 2022 en el 5-0 a Panamá, en el último amistoso jugado en el Estadio Centenario previo al Mundial de Qatar. El gol lo hizo Diego Rossi, también de cabeza.

El segundo fue de De Arrascaeta, tras asistencia de Aguirre.

Giorgian llegó a 12 goles en 57 partidos con la celeste.

El tercero fue de Federico Viñas, quien anotó su primer gol oficial con Uruguay tras anotarle en amistoso ante Costa de Marfil.

Para Rodríguez esta fue su tercera asistencia con Uruguay.