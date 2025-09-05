El asado de la selección uruguaya en el festejo íntimo en el Complejo Celeste tras clasificar al Mundial 2026; mirá el video

Aldo Cauteruccio al frente del asado de la selección uruguaya

Luego de festejar la clasificación al Mundial 2026 en el campo de juego y los vestuarios del Estadio Centenario, los jugadores, cuerpo técnico y asistentes de la selección uruguaya tuvieron una celebración íntima en el Complejo Uruguay Celeste , a donde regresaron para quedar concentrados de cara al partido ante Chile del próximo martes.

En el festejo íntimo del plantel hubo asado a cargo del chef Aldo Cauteruccio, quien está junto a la selección desde antes del Mundial Sudáfrica 2010.

Así se pudo ver en un video que compartió Matías Viña en sus redes sociales, donde se ve al responsable de la parrilla tirando sal a la carne sin ver.

Otro que compartió un video del asado fue Manuel Ugarte, quien celebró la clasificación y la cena con un “Uruguay nomá”.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa regresó a su concentración para descansar y prepara el último partido de las Eliminatorias frente a Chile, ya eliminado, el próximo martes a las 20:30 en Santiago.

El equipo entrenará este fin de semana y el lunes viajará para el partido.

Uruguay al Mundial 2026

La selección de Uruguay se clasificó este jueves al Mundial 2026 al llegar a 27 puntos tras ganarle por 3-0 a la de Perú, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias suramericanas disputado en el estadio Centenario de Montevideo.

La selección uruguaya clasificó al Mundial 2026 tras Uruguay vs Perú por Eliminatorias 4 FOTO: AFP

Tras unos primeros momentos de total dominio de la celeste, Guillermo Varela lanzó un balón elevado al área para que Rodrigo Aguirre venciera de cabezazo en el minuto 14 la resistencia del portero peruano Pedro Gallese.

El segundo tanto cayó en el minuto 58 tras un remate seco de Giorgian de Arrascaeta dentro del área en el que Gallese tuvo muy poco que hacer. En el 80, Federico Viñas aprovechó la debilidad de la defensa peruana para decretar el 3-0 en la capital uruguaya.

Con este resultado, el equipo orientado por el argentino Marcelo Bielsa se garantizó el derecho a asistir a su decimoquinta Copa del Mundo, quinta consecutiva, mientras que Perú, que se aferraba a la lucha por la repesca, agotó cualquier posibilidad de ir a la cita norteamericana.