Rodrigo Aguirre confesó que se dio cuenta que hizo el gol para la selección de Uruguay contra Perú por el grito de la gente

El delantero de la selección de Uruguay Rodrigo Aguirre reveló que se dio cuenta que le había marcado el gol a Perú por el grito de la gente. El atacante de América marcó a los 13 minutos de juego el primer tanto con el que la celeste derrotó 3-0 a Perú para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
El delantero de América saltó para conectar el gran centro de Guillermo Varela y recibió un fuerte golpe en la nuca que lo dejó mareado