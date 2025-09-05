Rodrigo Aguirre confesó que se dio cuenta que hizo el gol para la selección de Uruguay contra Perú por el grito de la gente

El delantero de la selección de Uruguay Rodrigo Aguirre reveló que se dio cuenta que le había marcado el gol a Perú por el grito de la gente. El atacante de América marcó a los 13 minutos de juego el primer tanto con el que la celeste derrotó 3-0 a Perú para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"En el gol me golpeé la cabeza , me mareé y no lo vi todavía. Sé que fue un centro del Guille (Varela), no sé ni a quién le gano, pero al cabecear no vi cómo entró , no sé nada, escuché el grito del estadio y después me mareé" , dijo Aguirre en zona mixta en el Estadio Centenario.

"Todavía cuesta caer, pero feliz y contento por lo que significa clasificar a un Mundial, por cómo lo vivimos nosotros también", manifestó el ex Liverpool y Nacional.

"Sabíamos que jugando en casa nos sentimos cómodos, la cancha la verdad que estaba muy linda para jugar, sabíamos que teníamos que salir a jugar de esa forma para llevarnos la clasificación", concluyó.