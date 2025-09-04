Federico Valverde y su autocrítica en la selección uruguaya: "Le debo muchas cosas a la gente"; el capitán se llevó la pelota del partido para sus hijos

FOTO: AFP

El capitán de la selección uruguaya, Federico Valverde, habló tras el triunfo de Uruguay ante Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Centenario, en la que los celestes firmaron la clasificación al Mundial 2026.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Esto significa mucha alegría y orgullo. Lo hablamos antes de empezar el partido, esto lleva dos o tres años de muchos jugadores que pasaron por acá, que aportaron su granito de arena y colaboraron para conseguir esta clasificación”, dijo el volante celeste.

Sobre el triunfo ante Perú, dijo: "Fue un gran partido de todo el equipo. Hicimos buena presión, estuvimos muy bien en defensa, estuvimos más cómodos para atacar. Tuvimos muchas ocasiones claras".

¿Se debían un partido así con la gente? “Yo le debo muchas cosas a la gente. Estoy mejorando, creciendo, e intento dar lo mejor en cada partido con Uruguay. Soy uno de los jugadores más criticados e intento cambiar en lo que es mi actitud dentro del campo para ser mejor jugador, ser mejor persona a la hora de recibir las críticas y es un punto que voy a fortalecer para llegar de la mejor forma al Mundial”.

Valverde se retiró del Estadio Centenario con una pelota bajo el brazo: "Me llevo la pelota para mis hijos", explicó.