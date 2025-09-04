"Se armó el bailongo en la Olímpica": el show de Jorge Drexler en el entretiempo del partido entre Uruguay y Perú

Jorge Drexler en el espectáculo del entretiempo de Uruguay vs Perú

Con Uruguay casi clasificado y un Estadio Centenario prácticamente repleto , Jorge Drexler sumó a la fiesta celeste un show musical con sus canciones más exitosas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"Gracias Uruguay por este honor" , dijo Drexler en un escenario frente a la Tribuna Olímpica e inició con su repertorio, acompañado por La Rueda de Candombe , Nacho Algorta y SUSI .

Al otro lado del río, Frontera, Todo se transforma, Uruguay Nomás y Sea, formaron parte de la batería de canciones que el artista cantó en el entretiempo. "Se armó el bailongo en la Olímpica" , dijo Drexler en medio de dos temas musicales.

El espectáculo musical se puede revivir a continuación en la transmisión de AUF TV por YouTube .

ENTRETIEMPO Jorge Drexler en la previa del partido de Uruguay: su recuerdo del Estadio Centenario y qué jugador quisiera que le entregue un premio

MÚSICA EN VIVO Los shows de medio tiempo llegan al fútbol: los antecedentes del show de Drexler en el Estadio Centenario y la decisión de la FIFA para el Mundial 2026

Embed

El artista ya había formado parte de una instancia similar cuando en 2016 fue parte del espectáculo musical de la inauguración del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol, club del que Drexler es hincha.

En esa oportunidad, Drexler compuso La vida entera, una canción especialmente realizada en homenaje al equipo aurinegro.