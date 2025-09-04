Dólar
/ Cultura y Espectáculos / ENTRETIEMPO

Jorge Drexler en la previa del partido de Uruguay: su recuerdo del Estadio Centenario y qué jugador quisiera que le entregue un premio

El uruguayo será el encargado de un show de medio tiempo en el Centenario junto a la Rueda de Candombe y la Selección Uruguaya Sinfónica bajo la dirección de Nacho Algorta

4 de septiembre 2025 - 15:48hs
Jorge Drexler en el Estadio Centenario

Jorge Drexler en el Estadio Centenario

AUF

Jorge Drexler encabezará un espectáculo de medio tiempo este jueves en el Estadio Centenario, en medio del partido que enfrentará a Uruguay y Perú por las Eliminatorias. "Quiero agradecer esta invitación que para mí es un honor, es un desafío y vamos a poner todo lo que tenemos nosotros para que ese entretiempo sea entretenido e impulse a la gente a seguir apoyando a Uruguay, que eso es lo que importa hoy", dijo el músico uruguayo este mediodía a AUF Tv en el marco de la prueba de sonido para el show.

"Trabajamos mucho para intentar estar a la altura", expresó el artista y destacó que llega al Centenario junto a "dos agrupaciones de lo más novedoso que hay en la música uruguaya".

El cantautor será el encargado animar el entretiempo junto a la Rueda de Candombe y la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSi) bajo la dirección de Nacho Algorta, que en este caso participará con una formación de un octeto de vientos.

Consultado sobre qué recuerdos tiene del Estadio Centenario, donde cantará ante la hinchada y los jugadores, Drexler recordó la década del 70, cuando su padre era otorrinolaringólogo de Peñarol. "Entrábamos a conocer a los jugadores a los vestuarios cuando éramos chicos. Tengo recuerdos muy lindos. Me acuerdo mucho de mi viejo, era socio en ese momento y se jugaban los partidos acá. Veníamos todos los fines de semana a ver a Peñarol. En el 70, el Peñarol de Fernando Morena".

Además recordó su trabajo como médico en el Hospital de Clínicas. "Me acuerdo de estar en el Hospital de Clínicas cuando estábamos de guardia y ver los partidos desde el cuarto donde duermen los internos. En esa ventanita que está arriba del todo donde dormíamos nosotros cuando estábamos de guardia –el ratito que dormíamos, porque nos llamaban y teníamos que bajar enseguida– subíamos a la terraza a ver a ver los partidos de ahí", dijo.

G0A3_HDWYAAdbKq

En el "mano a mano" con Drexler, el periodista le planteó dos escenarios ficticios. "¿Si un jugador de fútbol te entregara un premio, un Grammy por ejemplo, quién te gustaría que te lo dé?", le preguntaron. "Fernando Morena. Los primeros amores son los que te marcan más", respondió el músico.

"¿Y si vos tuvieras que darle un balón de oro a un jugador, o una bota de oro, a quién se la darías?", replicó el periodista. "A Luis Suárez, es que es increíble, es un maestro", contestó.

Embed - Entrevista con Jorge Drexler | #AUFTV
Temas:

Jorge Drexler Estadio Centenario

