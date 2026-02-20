Uno termina de cantar la bajada mientras el otro calienta la garganta para hacer la presentación en un tablado de barrio en una noche de febrero. Padre e hijo se encuentran en los entretelones del carnaval. Pablo "Pinocho" Routin volvió este año a Falta y Resto, 40 años después de su debut. Camilo Routin es, por segundo año consecutivo, el director escénico de Cayó la Cabra.
Hijos del Carnaval: una conversación entre hijo y padre con Camilo y Pablo "Pinocho" Routin sobre la murga, la competencia familiar y la promesa que esperan cumplir alguna vez
Hijos del Carnaval es la serie de video de El Observador en el que las familias del carnaval comparten experiencias, anécdotas e ilusiones en torno a la fiesta popular