/ Carnaval / CARNAVAL 2026

Hijos del Carnaval: una conversación entre hijo y padre con Camilo y Pablo "Pinocho" Routin sobre la murga, la competencia familiar y la promesa que esperan cumplir alguna vez

Hijos del Carnaval es la serie de video de El Observador en el que las familias del carnaval comparten experiencias, anécdotas e ilusiones en torno a la fiesta popular

20 de febrero 2026 - 12:00hs
Embed - Hijos del Carnaval: Pablo "Pinocho" Routin y Camilo Routin

Uno termina de cantar la bajada mientras el otro calienta la garganta para hacer la presentación en un tablado de barrio en una noche de febrero. Padre e hijo se encuentran en los entretelones del carnaval. Pablo "Pinocho" Routin volvió este año a Falta y Resto, 40 años después de su debut. Camilo Routin es, por segundo año consecutivo, el director escénico de Cayó la Cabra.

Amor de murga en la República de la Vereda.

"¿Cuándo vamos a salir juntos?", le preguntó el padre al hijo al final de una conversación en la que, mano a mano en un rincón del Museo del Carnaval, hablaron sobre su vínculo con la murga, los momentos clave de sus carreras artísticas, los aplausos que nunca van a olvidar, los consejos que los guiaron en el camino y los recuerdos de dos trayectorias atravesadas por el carnaval.

Les presentamos las respuestas, con reflexiones muy lindas de compartir, en un nuevo episodio de Hijos del Carnaval.

