Doña Bastarda y una nueva polémica sobre la murga de la que todos hablan: Joselo López la trató de oportunista

Un fuerte cuestionamiento del sindicalista Joselo López a Doña Bastarda , tras la actuación de la murga en el concurso de carnaval que se desarrolla en el Teatro de Verano , se sumó a la secuencia de polémicas generadas este año en la zafra de espectáculos carnavaleros .

López, vicepresidente del PIT-CNT, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y presidente del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), es uno de los comentaristas en el programa de radio Carnaval del Futuro , que desde este año se volvió a emitir en CX 36, Radio Centenario.

Cuando concluye la actuación de cada conjunto los comunicadores de la emisora, desde sus ubicaciones en la platea baja del Ramón Collazo, realizan un breve comentario sobre el show y en ese momento López, quien debutó como comentarista carnavalero el año pasado, expresó lo siguiente:

CARNAVAL SOLIDARIO Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

CARNAVAL "Hacerle el juego a la derecha": un Carnaval sin romances entre las murgas y el gobierno frenteamplista

"Evidentemente este es un gran espectáculo de murga en carnaval, es un espectáculo que, probablemente, va a estar en la definición del carnaval, ahora yo quiero decir algo, yo no compro este discurso, me parece un discurso absolutamente oportunista, que no refleja la editorial que ha tenido esta murga en años anteriores, por lo tanto es un gran espectáculo, seguramente va a estar en la definición, probablemente gane, pero yo no me como este discurso".

Si bien no lo expresó, se descuenta que López aludió a los cuestionamientos, por momentos de alta intensidad, que la murga realiza en distintos momentos sobre actitudes del gobierno y de la fuerza política de izquierda que está en el comando del Poder Ejecutivo.

La otra polémica con Doña Bastarda

No es la primera polémica en la que se ve envuelta Doña Bastarda. Previo al inicio del concurso carnavalero el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) cuestionó un fragmento del cuplé Juro por mi patria, argumentando que incluía "violencia verbal psicológica con amenazas físicas". Eso, días después, quedó sin efecto dado que el libreto de la murga fue admitido por otros evaluadores del INAU.

El contexto

Doña Bastarda ganó el primer premio del concurso murguero por primera vez en 2025, por lo tanto defiende la corona y es candidata a retenerla, este año con el espectáculo "Patria o tumba", con Camilo Abella como director responsable y director escénico e Imanol Sibes como cupletero y figura principal.

Doña Bastarda volvió a actuar en la noche de este miércoles 18, como sucedió con esta murga durante la primera rueda, con el Teatro de Verano colmado de público, con las 5.200 localidades disponibles agotadas.

Lo que dijo Joselo López

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachoarturaola/status/2024355386665394483&partner=&hide_thread=false Joselo Lopez y un comentario muy profesional sobre Doña Bastarda en la noche de hoy. pic.twitter.com/ekbvfLSOxb — Nacho (@nachoarturaola) February 19, 2026

La mirada de Carnaval del Futuro

Tras viralizarse el comentario de Joselo López, se fueron sucediendo en redes sociales mensajes en los que se opinaba sobre su comentario.

En la emisión de Carnaval del Futuro posterior, en la madrugada, cuando el equipo periodístico dirigido por Gabriel Méndez fue analizando en profundidad la actuación de cada uno de los cuatro espectáculos de la jornada (como sucede tras concluir cada etapa), Méndez se refirió al comentario de Joselo López.

El director de Carnaval del Futuro defendió, más allá de estar a favor o no de lo que Joselo López expresó, la libertad de expresión que hay en el programa.

Ese momento puede verse en el siguiente video (desde los 1:06:00).

Embed - COMENTARIOS ETAPA 10 | SEGUNDA RUEDA

La actuación completa de la murga