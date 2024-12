Joselo López, exmurguista, sindicalista y manya, estrena rol: comentarista de carnaval en radio

Joselo López, actual vicepresidente del PIT-CNT , agregó este año a sus múltiples actividades una que solo sorprende a quiénes no conocen cuánto lo apasiona el mundo del carnaval : debutó como comentarista en las emisiones del programa de radio Carnaval del Futuro .

Comentarios en X

El antecedente, explicó López a El Observador, se ubica hace dos o tres años, cuando empezó a comentar los espectáculos desde la platea baja del Teatro de Verano a través de su cuenta de la red social X.

“Empecé a hacerlo como un hobby y me fui dando cuenta de que mucha gente leía lo que ponía, porque me encontraban por ahí y me lo comentaban, pero nunca pensé que iba a terminar en esto, como comentarista en serio, en la radio”, dijo.

En uno de sus posteos del año pasado previo a la Noche de Fallos, por ejemplo, pronosticó lo que haría el jurado en murgas y coincidió desde el puesto primero al quinto, con apenas un leve cambio, dado que Queso Magro fue cuarta y La Gran Muñeca tercera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/joselosuinau/status/1765214778316755337&partner=&hide_thread=false Fallos de carnaval

Aca va lo que creo q va a definir el jurado

Nos Obligan

Asaltantes

Ques Magro

Gran Muñeca

Nueva Milonga

Trasnochada*

La Cayetana

Para mi gusto personal esta debería ser la escala

Nueva Milonga

Trasnochada*

Asaltantes

Nos Obligan

Q Magro

Gran Muñeca

Cayetana — Joselo Lòpez (@joselosuinau) March 6, 2024

Una idea loca

Sobre la propuesta radial, no le extrañó que Méndez lo llamara, porque se conocen del ámbito político y por haber compartido charlas sobre temas sociales, aunque sí le sorprendió el desafío que le planteó.

“Me llamó y me dijo: ‘Ni te imaginas por lo que te llamo, ¿cómo te encontrás para comentar carnaval?'. Y la verdad tenía razón, ni me lo imaginé. Me contó que se lo planteó antes a Filgueiras y que Filgueiras enseguida le dijo que estaba loco, pero también que eso justamente era lo que él quería escuchar de Filgueiras”, contó riendo.

López quedó en pensarlo, lo hizo y reflexionó: “¿Por qué no? Cuando volvimos a hablar acepté probar, pero enseguida le dije que tuviera la libertad de decirme si no rendía, que no pasaba nada, por respeto a los compañeros y a la gente".

"Me recibió un equipo tremendo de gente que sabe mucho de carnaval, que me abrió las puertas con mucha humildad, de una manera impresionante. Durante la prueba de admisión lo disfruté y ahora estoy esperando con muchas ganas a que llegue el concurso”, agregó.

Joselo López.jpeg Joselo y sus nuevos compañeros: los integrantes de Carnaval del Futuro.

Los solterones y Aquí está la que faltaba

Joselo López fue murguista. Integró dos conjuntos en Flores: Los solterones y Aquí está la que faltaba. Y desde Trinidad le encantaba escuchar el carnaval de la capital.

En aquellos años, recordó, había un dura rivalidad murguera entre los títulos de La Teja y los de La Unión, con estilos bien distintos. “Entre murgas más de protesta y otras más carnavaleras, me afirmé como hincha de Araca la Cana. Siempre le tuve simpatía y fue increíble porque con los años llegué a hacerme amigo de José ‘Catusa’ Silva –fundador, componente, director y letrista del conjunto–. Un compañero del sindicato era su cuñado y yo iba a ver a la murga cuando ensayaba en el club ONDA”.

De todos modos, aclaró, “tengo amigos en varios conjuntos, tengo simpatía por Asaltantes con Patente porque soy amigo de Daniel Pascale, también conozco a varios componentes y a los dueños de La Trasnochada. En realidad siempre me hago hincha de los buenos espectáculos de carnaval”.

Junto con el fútbol –es un hincha ferviente de Peñarol–, “el carnaval es una gran pasión”, expresó.

Admitió, finalmente, estar preparado para algo que sabe vendrá desde el 27 de enero (fecha de inicio del próximo concurso carnavalero): algún malhumor por lo que pueda comentar en la radio, tanto en los oyentes como en integrantes y allegados a los conjuntos.

Preparado para el juego

“Estoy preparado, por supuesto, es parte de este juego. En Flores fui periodista deportivo, era comentarista en una radio y uno estaba expuesto. Me pasó después en el movimiento sindical, porque mucha gente te aplaude y también mucha gente te putea (sic). Lo entiendo y estoy tranquilo, porque en el acierto o el error lo que voy a decir tiene como base el respeto, y que en definitiva todo es cuestión de gustos”.

Las emisiones de Carnaval del Futuro, con 32 carnavales cumplidos, se podrán seguir a través de M24 (FM 97.9 en Montevideo y FM 102.5 en Maldonado, más repetidoras en otros departamentos).

El equipo de comunicadores lo integran Gabriel Méndez, Jorge Caticha, María Eugenia Sasias, Joselo López, Martín Rezy, Matías Marrero, Gabriel Zirolli, Fernando Ferrari, Fabián Cardozo, Oscar Di Bello, Mauro Bernardo, Gonzalo Perrou, Nicolás Pirri y Fernando Rodríguez, con la dirección general de Enrique Filgueiras.