Carnaval en el Teatro de Verano: los 20 clasificados para el concurso del año que viene y los nueve eliminados

13 murgas en los 20 clasificados

Murgas

Cayó la Cabra 63 La Mojigata 59 Un Título Viejo 59 La Margarita 58 Araca la Cana 57 Jardín del Pueblo 57 Con Gusto No Pica 56 La Cáscara 55 A la Bartola 52 La Línea Maginot 48 Sorda de un Oído 48 La Venganza de los Utileros 47 Jorge 44

Comparsas

La Sara del Cordón 31 Herencia Ancestral 26

Parodistas

Adams 31

Revistas

Madame Gótica 31 Carambola 30

Humoristas

Los Rolin 29 Los Buby’s 27

Los nueve que no clasificaron

Murgas: La Promesa, Hábiles Declarantes, Modestia Aparte, D'Bigote pa Arriba, Qué Julepe y Amor de Esquina.

Revistas: House y Entre Líneas.

Humoristas: Cyranos.

Carnaval: Álvaro Recoba fue el presentador de los espectáculos en la prueba de admisión.

Los que ya estaban clasificados

Los 20 que lograron un cupo se añaden a la lista de los que ya estaban clasificados por haber participado en la Liguilla del Carnaval de 2024, que son los 22 siguientes:

Murgas

Nos Obligan a Salir (no participará)

Asaltantes con Patente

La Gran Muñeca

Queso Magro

La Nueva Milonga

Doña Bastarda

La Cayetana

Los Diablos Verdes (no participará)

Curtidores de Hongos

Gente Grande

Parodistas

Zíngaros

Los Muchachos

Caballeros

Momosapiens

Comparsas

Valores

Yambo Kenia

Integración

Revistas

Tabú

La Compañía

Gala

Humoristas

Sociedad Anónima

Los Chobys

Fantoches

La Prueba de Admisión se realizó durante seis noches, con entrada gratuita al escenario del Parque Rodó, no obstante se solicitó al espectador done un alimento no perecedero que la Intendencia de Montevideo y Daecpu –entidad que nuclea a los directores de elencos de carnaval– donaron a instituciones de acción social.

La decisión sobre quiénes avanzaron a la instancia del próximo verano la adoptó el jurado presidido por Lasa, con Gabriela Barboza como presidenta alterna y cuatro responsables de las calificaciones: Mariana Gerosa en textos, el músico Jorge Damseaux, Adriana Dos Reis en puesta en escena y el coreógrafo Fernando Couto.

Una exigencia para clasificar era obtener al menos el 60% del total de puntaje que se podía otorgar.

Varios primeros premios en los 20 clasificados

En la lista de clasificados hay títulos que han ganado el primer premio en otros carnavales: las revistas Carambola, House y Madame Gótica; la murga Araca la Cana; los humoristas Los Buby's; y los parodistas Adams.

Cyranos, también ganador del primer premio en el humorismo, no clasificó.

Hay, además, otros elencos de trayectoria relevante o participaciones destacadas recientes: las murgas La Mojigata, Un Título Viejo, La Margarita, La Venganza de los Utileros, Cayó la Cabra, A la Bartola, los humoristas Los Rolin y la comparsa La Sara del Cordón.

Teatro de Verano: nuevamente se vieron mejoras en su infraestructura.

Los que van a defender el título

De los cinco campeones del carnaval de 2024 hay uno que no defenderá la corona conquistada, la murga Nos Obligan a Salir decidió no presentarse tras su éxito en el último concurso, sí lo harán los parodistas Zíngaros, la comparsa Valores, los humoristas Sociedad Anónima y la revista Tabú.