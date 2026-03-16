Fiscalía de Delitos Económicos archivó denuncia contra la fiscal del caso Penadés Alicia Ghione

El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez archivó la denuncia penal en la que investigaba la actuación de la fiscal Alicia Ghione en el caso Penadés. Según confirmó el fiscal a El Observador luego de investigar seis o siete teorías del caso entendió que no había delito en la actuación de su colega o que los hechos señalados no se podían probar.

Los denunciantes, los defensores del exsenador Homero Guerrero y Laura Robatto afirmaron a El Observador que pedirán la revisión del caso a otro fiscal para lo cual tienen 30 días desde este lunes en que fueron notificados del archivo. Los penalistas habían denunciado en febrero de 2025 la actuación que consideraron abusiva de la fiscal a lo largo de la investigación judicial y de “violar flagrantemente el principio de objetividad” que requiere su cargo.

El fiscal Rodríguez fundamentó el archivo en un escrito de 40 páginas, al que accedió El Observador, en el que desarrolló los hechos por los que investigó a la fiscal y las conclusiones a las que llegó en cada caso.

Entre esos hechos investigó si cometió revelación de secreto y abuso innominado de funciones al entregarle a uno de los condenados por la llamada trama, el policía Federico Rodríguez, en la que se realizó una investigación paralela comandada por el exsbrenador, los discos duros tanto de Penadés como del exdirector de inteligencia policial Carlos Taroco y del otro imputado en el caso Sebastián Mauvezin.

Consultada sobre la decisión del fiscal Rodríguez, Robatto afirmó que la fiscalía es un servicio descentralizado y es una unidad en la que resulta complejo que sean las mismas partes las que revisen el trabajo de otro colega.

"Queda en evidencia el desequilibrio entre las partes y el poder que tienen los fiscales. Si un abogado que no es fiscal hubiera hecho lo que hizo Ghione no queda dudas de que estaría formalizado", dijo la defensora de Penadés.

La entrega de los discos duros de Penadés, Mauvezin y Taroco a un condenado

En ese caso, el fiscal llegó a la conclusión luego de analizar varias pericias que se realizaon que "no se encontraron evidencias que indiquen que los discos externos USB aportados por Federico Rodriguez hayan sido conectados al equipo”.

También se consultó a las encargadas administrativas tanto de la mesa de indagados como la de víctimas y testigos de la sede de avenida Uruguay, donde funciona la fiscalía e informaron que "no hay registro del ingreso de Rodriguez" entre febrero y marzo de 2025, cuando le entregó los discos duros según su testimonio.

El fiscal Rodríguez había sido informado de ese hecho por la actual fiscal del caso Penadés Isabel Ithurralde, a quién Rodríguez le entregó los discos duros y le dijo que se los había entregado Ghione quien lo hizo ir fuera del horario de oficina a la fiscalía, y se los dio con el fin de que se prepara para declarar en el juicio.

De todos modos, Ghione admitió haberle entregado los discos duros a Rodríguez y lo fundamentó en que iba a realizar como testigo en una audiencia de “Prueba Anticipada”, "dado que habia sido amenazado de muerte y se temía que su declaración no se tuviera en la etapa del juicio".

En un escrito que entregó el 13 de marzo, la fiscal -con licencia médica desde julio pasado- se defendió y señaló que "preparar las audiencias no solo es un derecho, sino un deber de los fiscales, porque así se trabaja en un proceso de Juicio oral, como se enseña en los cursos, para que al juicio oral la evidencia llegue lo más depurada posible y no ingresen evidencias inútiles o confusas (….)".

"Sin recordar exactamente si fue antes de enfermarme (fines de junio de 2025) e irme de licencia médica, si hicimos una o dos entrevistas con Federico Rodríguez repasando los mensajes que elegíamos para introducir en el juicio; en alguna de ellas estaban presentes mis fiscales adscriptos Dres. Lucía Castro y Federico Fascioli... La idea de llevarse la copia de discos partió del propio testigo Federico Rodríguez que me dijo “Doctora por qué no me da una copia y yo lo voy mirando de noche en mi casa y seleccionando los de la causa, porque tenemos muchas horas de entrevista, y no puedo seguir muchos días faltando al trabajo”.

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