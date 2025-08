Fiscales que trabajaron con Ghione en caso Penadés contaron que se reunieron con Romina Celeste y otras víctimas en un bar y que sólo se dedicaba a esa causa, pese a tener más de 1.000

Penadés audiencia 2.jpg

También coincidieron en que Ghione no quería entregar el celular de Mastropierro a los defensores de Penadés porque entendía que tenía que cuidar su privacidad. Afirmaba que la policía le había entregado todo el contenido y no solo lo pertinente al exsenador.

Por su parte, algunos de ellos se refirieron a un encuentro que Ghione mantuvo fuera de la fiscalía en un bar con Papasso y otras víctimas, antes de que declararan formalmente, y que sólo fue ella, porque a sus adjuntos no les parecía adecuado.

Entre los citados por el fiscal Gilberto Rodríguez también estuvieron Mastropierro, varios policías que fueron auxiliares de Ghione o de otras fiscalías que lo tuvieron como indagado a Mastropierro, dos fiscales de flagrancia que lo imputaron por otros delitos y los denunciantes. Resta que declaren los actuales adjuntos de Ghione, Lucía Castro y Federico Fascioli, y la propia fiscal.

Semanas atrás, Guerrero y Robatto ampliaron la denuncia contra Ghione tras acceder a una pericia al celular de Papasso, como ya informó El Observador.

La reunión en un bar con las víctimas a la que los adjuntos se negaron a ir

Mastropierro, uno de los últimos en ser citado, dijo que él sabía de esa reunión entre víctimas del caso y Ghione porque Romina Celeste se lo comentó y que fue en un restaurante.

El fiscal Federico Pion confirmó que Papasso reunió a amigos en un bar y que ella misma los invitó a él y a la otra adjunta, María José Brisco. Ghione fue pero sus adjuntos consideraron que no era “prudente encontrarse afuera de la fiscalía en un caso así”. Asistió también una de las abogadas del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, que representa a varias víctimas, Soledad Suárez.

-lcm3815-jpg..webp Romina Celeste Foto: Leonardo Carreño.

Pion contó que le sorprendió que un día llegó a trabajar y estaba sentado en su escritorio un estudiante del Consultorio Jurídico. Opinó que se trató de un caso complejo que no fue llevado de la mejor manera, ya que la titular de la fiscalía tenía encuentros con las víctimas y le pedía que trajeran otras víctimas.

Recordó que la fiscal titular tenía con Mastropierro conversaciones diarias y encuentros en la fiscalía pero también en bares y en la vía pública. Dijo que varias veces los invitó al resto del equipo pero se negaron a participar.

La fiscal Mariana Bentancourt llegó a la fiscalía después pero estaba al tanto de esa reunión y afirmó que le explicaron que se hizo afuera porque las víctimas tenían miedo de acercarse a la fiscalía. Dijo que mientras ella estuvo las reuniones se hicieron con la Unidad de Víctimas.

El vínculo “de confianza” de Ghione con “sus víctimas”

Ni bien empezaron a investigar a Penadés, Pion recordó que le sugirió a su jefa investigar a Papasso y a Mastropierro más a fondo, averiguar de dónde venían y si tenían credibilidad por sus antecedentes, pero Ghione no quería investigar víctimas, para no "embarrar" la cancha.

Sobre esa etapa inicial del caso, Brisco afirmó que al conocer los antecedentes de Mastropierro le preguntó por qué podría aportar. Según su relato, Ghione le dijo que iba a aportar el vínculo Mauvezin-Mastropierro, pero ese vínculo ya lo conocían, dijo.

La fiscal adjunta afirmó que todos los días discutían por el vínculo que Ghione tenía con las víctimas, le pedían que no hablara con ellos, que para eso estaba la Unidad de Víctimas. Pero dijo que ella generó un “vínculo de confianza” con Romina Celeste Papasso.

Por ese vínculo, contó, Papasso le confesó a Ghione que el chat en el que Mauvezin acordaba un encuentro de Penadés con un menor era falso, pero no la quería denunciar. Afirmó que con Pion le insistieron en que tenía la obligación de denunciar y finalmente envió un mail al fiscal de Corte de entonces que era Juan Gómez, para ponerlo en conocimiento. Pion lo confirmó y dijo que le insistieron en que ese chat tenía que salir de la carpeta de la investigación y no se podía usar. Bentancourt agregó que insistía en no denunciarla porque era “su víctima”.

Cuando el programa Santo y Seña divulgó conversaciones entre Mastropierro y Ghione, Brisco contó que le dijo que le parecía que hay límites que no se pueden cruzar. Asimismo mencionó que le recordaban que darle información del caso a las víctimas no implicaba darles "toda la información, ni decirle de otras víctimas”.

En tanto, cuando Papasso y Paula Díaz confesaron que era falsa la denuncia contra Yamandú Orsi, entonces candidato y actual presidente, se alarmaron por las víctimas que habían venido a través de Papasso y le plantearon traerlas nuevamente para interrogarlas pero ella dijo que no. Fue entonces que pidieron a Ferrero apoyo de la Unidad de Litigación y les envió a la fiscal Agustina Santos para reforzar el equipo.

La fiscal adjunta Brisco relató que cuando surgió la llamada trama por la que terminó condenado el policía Carlos Taroco, junto a otras cinco personas e imputado Penadés, se tuvieron que abocar todos al caso, pero tenían otros 1.300 casos y aunque luego archivaron un montón, seguían teniendo 850. Dijo que ella pidió el traslado porque se dio cuenta de que desconocía muchas cosas que Ghione no le compartía.

Bentancourt agregó que cuando se acercaba una audiencia importante del caso, Ghione les pedía que dejaran todo y no formalizaran y en un momento le dijeron que tenían que seguir con los otros caos porque había niños abusados y no estaban dispuestos a jugar sólo para este caso.

Santos, de la Unidad de Litigación, afirmó que cuando ella trabajó en el caso, las víctimas ya habían declarado pero que en dos oportunidades Mastropierro concurrió a la fiscalía y Ghione bajó sola a atenderlo. Dijo que entendía que “no correspondía” ese trato.

Como fiscal de litigación mencionó que la preocupación del equipo era sostener el caso en el juicio ya que había muchas debilidades que se le transmitieron, aunque no con todas las víctimas.

El contenido del celular de Mastropierro que le fue advertido a Ghione

Según lo que declarararon, ninguno de los fiscales adjuntos vio las imágenes de menores en el celular de Mastropierro. Algunos porque directamente no tocaron el teléfono y los que los hicieron, afirmaron que sólo buscaban en los chats.

Por ejemplo, Bentancourt dijo que los teléfonos los tenía Ghione guardados todos juntos para que no se filtraran.

Sin embargo, la fiscal de flagrancia Silvia Pérez, que había condenado a Mastropierro por estafa en un proceso abreviado de 2021, declaró que el oficial de la policía de ese caso le había mencionado que había fotos pornográficas aparentemente con menores. Afirmó que en ese momento dio la orden de que se comunicara a una fiscalía de delitos sexuales.

1689185216570.webp Jonathan Mastropierro Jonathan Mastropierro

Contó que en 2023, cuando Ghione ya tenía el caso Penadés, habló con ella sobre ese teléfono y le mencionó del contenido, ya que recordaba que la policía le había hablado de las fotos y que aparentemente podían ser menores.

Con respecto a ese teléfono, Bentancourt afirmó que la evidencia sobre que Mauvezin le conseguía los menores a Penadés estaba media floja, entonces cuando le dijeron que podía haber mensajes entre Mauvezin y Mastropierro, pensó que podría ser útil para la investigación. Dijo que Ghione siempre tuvo la idea de que había muchos políticos implicados que protegían a Penadés.

Al declarar como denunciante el defensor de Penadés Guerrero dijo que en una reunión que tuvieron en diciembre, en la que la fiscalía intentó un acuerdo para un proceso abreviado, él le preguntó si pensaba seguir adelante con el contenido del teléfono de Mastropierro y le mencionó que había cosas “muy jodidas”. Afirmó que entonces ella bajó la cabeza y no dijo nada.

Por su parte, la fiscal Graciela Peraza quien condenó a Mastropierro por lesiones, luego de que atropelló a un motociclista, afirmó que Ghione la llamó preocupada por Mastopierro para decirle que temía por su seguridad si era enviado a prisión. Dijo que le sorprendió la llamada y que luego de eso Mastropierro estuvo unos meses preso para cumplir la condena, sin que tuviera problemas.

También declaró el policía que realizó recientemente la pericia al celular para la indagatoria que lo tiene a Mastropierro como indagado por el caso de abuso sexual y señaló que encontraron 78 videos y 59.000 imágenes entre las que estaban los cuatro videos en los que aparece un menor de España y 17 imágenes de posible material de abuso sexual infantil.

Sobre el contenido de su propio celular, Mastropierro primero dijo que no haría cometarios amparándose en la Constitución. Luego sostuvo que los defensores de Penadés buscan desacreditarlo como víctima y debilitar al equipo fiscal, en tanto negó conocer al hijo de Ghione, ante una pregunta que le formularon los fiscales. Afirmó que Ghione “está al límite” con el caso que ya tiene 15 víctimas.