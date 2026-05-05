Senado homenajeará al maestro Óscar Washington Tabárez a días del debut de Uruguay en el Mundial 2026

El Senado de la República homenajeará al maestro Óscar Washington Tabárez por su rol en la enseñanza y en el ámbito deportivo, a instancias del Frente Amplio (FA) pero con apoyo de los demás partidos que integran la cámara.

El homenaje se fijó para el próximo martes 9 de junio , a días del inicio del Mundial 2026 y del debut de la selección uruguaya de fútbol .

El senador de la coalición de izquierda Daniel Caggiani será el primero en hacer uso de la palabra, también lo harán representantes del Partido Nacional y del Partido Colorado , y esperan que el propio homenajeado diga unas palabras .

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El reconocimiento será "por su trayectoria no solamente en la vida de profesional, como maestro, sino como también en lo que está más vinculado a su vida pública y futbolístico ", detalló Caggiani en rueda de prensa, quien destacó al exdirector técnico por "lo que significó el proceso de las selecciones tanto la mayor como juveniles".

Tabárez tiene 79 años y dirigió a la celeste en cuatro mundiales: Italia 1990, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En estas competencias logró el cuarto puesto en 2010 y quinto puesto en el 2018, además conquistó la Copa América disputada en Argentina en 2011.

También fue director técnico de clubes como el Milan de Italia, Boca Juniors de Argentina y Peñarol en Uruguay, donde ganó la Copa Libertadores de América 1987.

El homenajeado "aceptó y pidió que esto sea de común acuerdo, los tres partidos políticos que integramos el Senado estuvieron de acuerdo", agregó a Caggiani.

"Nos marcó a todos, quienes fuimos jóvenes en un momento, nos pasó que fuimos captados por ese proceso de selección que significó mucho. No solo por el cuarto puesto en Sudáfrica y el quinto en Rusia, por la épica que tenía. Y por las enseñanzas del maestro dentro y fuera de la cancha", sentenció el representante del FA.