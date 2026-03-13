"El camino es la recompensa": la alegría de Diego Godín por haber recibido la visita del Maestro Tabárez

El excapitán de la selección uruguaya, Diego Godín , celebró en la tarde de este viernes la visita que recibió de parte del Maestro Óscar Tabárez junto al médico que trabajó junto a él en el cuerpo técnico celeste, Alberto Pan.

El Maestro concurrió a ver las nuevas obras del emprendimiento que tiene desde hace algunos años tanto El Faraón, como Diego Scotti, Vicente Sánchez y Mario Rebollo.

El mismo ha crecido mucho en los últimos tiempos y en ese contexto, se vienen realizando reformas para que puedan acceder más personas y contar con más actividades.

Diego Godín y Andrés Scotti recibieron al Maestro Tabárez este viernes por la tarde y le mostraron cómo se están llevando a cabo las nuevas obras.

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El exentrenador de la selección uruguaya se mostró sonriente y se tomó distintas fotografías junto a ellos y a los obreros que trabajan en el predio.

"Recibimos la visita del Maestro Óscar Washington Tabárez y del doctor Alberto Pan, quienes se tomaron un tiempo para compartir y sacarse fotos con los empleados y trabajadores de la obra que están construyendo el futuro", escribieron desde la cuenta del emprendimiento.

Godín lo celebró en sus redes con la frase histórica del Maestro del Mundial de Sudáfrica 2010: "El camino es la recompensa".

Aquí se puede ver su posteo: