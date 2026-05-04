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La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Peñarol contra Defensor Sporting

Peñarol sumó un punto de ventaja sobre Nacional pensando en la Tabla Anual y Defensor Sporting saltó al quinto puesto

4 de mayo de 2026 21:44 hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol y Defensor Sporting empataron 1-1 en el Campeón del Siglo en el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura. Los aurinegros siguen en horas bajas y acumulan siete partidos sin poder ganar entre este certamen y la Copa Libertadores.

A pesar de no vencer, Peñarol le sacó un punto más de ventaja a Nacional, pensando en la Tabla Anual.

Pero la campaña del equipo de Diego Aguirre es sumamente discreta: 24 puntos sobre sobre 42 disputados.

Si mira la Anual, el aurinegro tiene por encima a Albion (25), Deportivo Maldonado (26) y el campeón Racing (31).

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Defensor Sporting, superado hoy en el primer tiempo, pero mucho mejor en el complemento, trepó al quinto puesto superando la línea de Liverpool, Montevideo City Torque y Central Español.

Nacional está noveno con 19 unidades, en pésimo Apertura.

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Así se jugará la fecha 15, la última de un torneo histórico, porque Racing lo ganó por primera vez.

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