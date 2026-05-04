La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Peñarol contra Defensor Sporting

Peñarol y Defensor Sporting empataron 1-1 en el Campeón del Siglo en el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura. Los aurinegros siguen en horas bajas y acumulan siete partidos sin poder ganar entre este certamen y la Copa Libertadores.
A pesar de no vencer, Peñarol le sacó un punto más de ventaja a Nacional, pensando en la Tabla Anual.
Pero la campaña del equipo de Diego Aguirre es sumamente discreta: 24 puntos sobre sobre 42 disputados.
Si mira la Anual, el aurinegro tiene por encima a Albion (25), Deportivo Maldonado (26) y el campeón Racing (31).
Defensor Sporting, superado hoy en el primer tiempo, pero mucho mejor en el complemento, trepó al quinto puesto superando la línea de Liverpool, Montevideo City Torque y Central Español.
Nacional está noveno con 19 unidades, en pésimo Apertura.
Así se jugará la fecha 15, la última de un torneo histórico, porque Racing lo ganó por primera vez.