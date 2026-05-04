La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Peñarol contra Defensor Sporting

Peñarol y Defensor Sporting empataron 1-1 en el Campeón del Siglo en el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura. Los aurinegros siguen en horas bajas y acumulan siete partidos sin poder ganar entre este certamen y la Copa Libertadores.

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A pesar de no vencer, Peñarol le sacó un punto más de ventaja a Nacional, pensando en la Tabla Anual.

Pero la campaña del equipo de Diego Aguirre es sumamente discreta: 24 puntos sobre sobre 42 disputados.

Si mira la Anual, el aurinegro tiene por encima a Albion (25), Deportivo Maldonado (26) y el campeón Racing (31).

Peñarol 1-1 Defensor Sporting por el Torneo Apertura: el aurinegro mejoró pero solo un tiempo y acumula siete partidos sin poder ganar

Peñarol suma y suma lesionados: quedó afuera un jugador que Diego Aguirre le iba a dar la titularidad hoy ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura

Defensor Sporting, superado hoy en el primer tiempo, pero mucho mejor en el complemento, trepó al quinto puesto superando la línea de Liverpool, Montevideo City Torque y Central Español.

Nacional está noveno con 19 unidades, en pésimo Apertura.

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Así se jugará la fecha 15, la última de un torneo histórico, porque Racing lo ganó por primera vez.