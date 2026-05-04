Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Darwin Núñez continúa entrenando con su club de Arabia Saudita, Al-Hilal, aunque no tendrá más competencia por lo que resta de la temporada, debido a que la institución lo sacó de la lista de futbolistas que pueden jugar en los torneos locales, y ya fue eliminada de la Champions League de Asia. En ese contexto, y según pudo saber Referí, el futbolista llegó a un acuerdo para irse de cara a la temporada venidera.

La llegada de Karim Benzema dejó al jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sin posibilidades de jugar en lo local, tras la decisión del técnico italiano del equipo, Simone Inzaghi, apoyado por los dueños del club.

Esa fue una determinación que complicó el presente e incluso el futuro de Darwin Núñez quien pese a todo, cumple con su profesionalismo de entrenar absolutamente todos los días con el plantel principal, a pesar de que sabe que no jugará más.

Pese a ello, llegó a jugar 16 partidos por la Saudi Pro League, en la que anotó seis goles y brindó cuatro asistencias, además de los que anotó en las copas locales y en la Champions League de Asia.

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El acuerdo de Darwin Núñez con Al-Hilal

Darwin Núñez no juega desde el 16 de febrero con Al-Hilal, es decir, hace casi tres meses, y solo tuvo algunos minutos en los partidos amistosos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de la fecha FIFA de marzo ante Inglaterra, el 27, y Argelia, el 31 de ese mes.

Hubo distintas ofertas de clubes de Europa por el delantero para que pueda jugar desde la temporada que viene fuera de Arabia Saudita.

Hace dos meses, Referí informó que en Inglaterra se informaba que Chelsea estaba detrás del ex Peñarol.

El mes pasado, se sumó Juventus entre los clubes importantes interesados en contar con Darwin Núñez.

También, algunos medios italianos informaron sobre la posibilidad de un acercamiento con Milan, aunque nunca hubo nada oficial.

Darwin Núñez en la práctica de Al Hilal este 30 de abril Darwin Núñez en la práctica de Al Hilal este 30 de abril

Según informó una fuente a Referí, en los últimos días hubo un acuerdo entre Darwin Núñez y los dueños de Al-Hilal de Arabia Saudita para que el futbolista salga de manera definitiva de ese club cuando termine la temporada.

Este martes a la hora 15, Al-Hilal se pone al día con un partido atrasado en la Saudi Pro League contra Al-Khaleej, y si gana, se pondrá a solo 2 puntos del líder Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que este domingo perdió contra Al-Qadsiah de Nahitan Nández, con el volante uruguayo como figura.

Luego de este encuentro, quedarán solo tres partidos para terminar el torneo y en ese contexto, los dueños del equipo junto a Darwin Núñez, prefirieron continuar las conversaciones avanzadas para su alejamiento del club, para cuando se defina la liga en la que son candidatos, así como también la Copa del Rey de Arabia Saudita en la que jugarán el partido decisivo.