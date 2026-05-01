Llamado laboral de ANEP para administrativos con sueldo de $45 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrirá un llamado laboral para cubrir vacantes de administrativo Grado 2 en Montevideo. El perfil buscado corresponde al Escalafón "C", con tareas enfocadas en la gestión de documentos, la atención al público y el soporte operativo en las distintas dependencias del organismo educativo.

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Requisitos Excluyentes Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias para que el tribunal evalúe su postulación. La documentación requerida incluye:

Tener aprobado el Bachillerato (Educación Media Superior en Secundaria o su equivalente en UTU) sin materias previas.

Acreditar residencia en el departamento de Montevideo o en zonas aledañas (a una distancia no mayor a 50 kilómetros). Esto se comprueba mediante facturas de UTE, OSE, ANTEL o una constancia emitida por la seccional policial.

Presentar original y copia de la Cédula de Identidad vigente.

Presentar original y copia de la Credencial Cívica, junto con la constancia de voto de las elecciones nacionales obligatorias de 2024.

Contar con el certificado de Juramento de Fidelidad a la Bandera.

No figurar en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

No haber sufrido destituciones previas en la Administración Pública. Condiciones del cargo El puesto se enmarca dentro de la estructura administrativa de la educación pública con las siguientes características:

Escalafón y Grado: Escalafón "C", Administrativo Grado 2.

Escalafón "C", Administrativo Grado 2. Ubicación: Dependencias centrales de ANEP en Montevideo.

Dependencias centrales de ANEP en Montevideo. Remuneración: El salario nominal para este grado ronda los $45.000, sujeto a los ajustes salariales correspondientes al sector público. Plazos y cómo postularse El proceso de selección consta de dos etapas obligatorias, una virtual y otra presencial, que los postulantes deben completar en tiempo y forma: