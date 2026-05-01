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Llamado laboral de ANEP para administrativos con sueldo de $45 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

El requisito es contar con Bachillerato (Educación Media Superior en Secundaria o su equivalente en UTU) aprobado y sin materias previas

1 de mayo de 2026 20:30 hs
20250723 ANEP, fachada
Foto: Inés Guimaraens

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrirá un llamado laboral para cubrir vacantes de administrativo Grado 2 en Montevideo. El perfil buscado corresponde al Escalafón "C", con tareas enfocadas en la gestión de documentos, la atención al público y el soporte operativo en las distintas dependencias del organismo educativo.

Requisitos Excluyentes

Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias para que el tribunal evalúe su postulación. La documentación requerida incluye:

  • Tener aprobado el Bachillerato (Educación Media Superior en Secundaria o su equivalente en UTU) sin materias previas.
  • Acreditar residencia en el departamento de Montevideo o en zonas aledañas (a una distancia no mayor a 50 kilómetros). Esto se comprueba mediante facturas de UTE, OSE, ANTEL o una constancia emitida por la seccional policial.
  • Presentar original y copia de la Cédula de Identidad vigente.
  • Presentar original y copia de la Credencial Cívica, junto con la constancia de voto de las elecciones nacionales obligatorias de 2024.
  • Contar con el certificado de Juramento de Fidelidad a la Bandera.
  • No figurar en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
  • No haber sufrido destituciones previas en la Administración Pública.

Condiciones del cargo

El puesto se enmarca dentro de la estructura administrativa de la educación pública con las siguientes características:

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  • Escalafón y Grado: Escalafón "C", Administrativo Grado 2.
  • Ubicación: Dependencias centrales de ANEP en Montevideo.
  • Remuneración: El salario nominal para este grado ronda los $45.000, sujeto a los ajustes salariales correspondientes al sector público.

Plazos y cómo postularse

El proceso de selección consta de dos etapas obligatorias, una virtual y otra presencial, que los postulantes deben completar en tiempo y forma:

  • Inscripción web: El período de postulación se extiende desde el viernes 8 hasta el viernes 22 de mayo de 2026. El trámite se realiza exclusivamente a través de la página oficial de llamados y concursos de ANEP.
  • Entrega de documentación: Quienes se inscriban en la web deberán presentar la constancia de inscripción impresa junto con toda la documentación probatoria de forma presencial.
  • Lugar y fecha: La recepción de documentos se llevará a cabo en el Edificio del Codicen (Avenida Libertador 1409, entrepiso, sala C), desde el lunes 1° hasta el viernes 5 de junio de 2026, en el horario de 12:00 a 16:00.

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