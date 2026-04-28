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Llamado laboral en la OPP: buscan consultor junior y ofrecen sueldo de más de $102 mil por 40 horas semanales

El cargo implica la producción de contenidos visuales y digitales para fortalecer la comunicación institucional, tanto interna como externa

28 de abril de 2026 12:00 hs
Llamado laboral de OPP

Llamado laboral de OPP

Pexels (archivo)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para contratar a un consultor junior en comunicación, con una remuneración mensual de $102.573 nominales por una carga de 40 horas semanales.

El cargo implica la producción de contenidos visuales y digitales para fortalecer la comunicación institucional, tanto interna como externa, con el objetivo de mejorar la visibilidad de las acciones del organismo y la interacción con la ciudadanía a través de redes sociales y otras plataformas.

El trabajo se desarrollará en la Torre Ejecutiva, en Montevideo, aunque el puesto requiere traslados periódicos al interior del país según las necesidades del área.

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Requisitos para postularse al llamado de la OPP

Entre los requisitos excluyentes, se solicita:

  • Título de licenciado en comunicación expedido hace no más de seis años, en una universidad uruguaya o extranjera reconocida en Uruguay
  • Experiencia máxima de cinco años en el ámbito público, con énfasis en participación ciudadana y desarrollo territorial
  • Presentación de una carpeta con una selección de trabajos (hasta 10 carillas) vinculados a participación ciudadana y territorio

En tanto, entre los requisitos no excluyentes, se valoran:

  • Cursos de formación o actualización vinculados al área (mínimo 20 horas)
  • Experiencia en generación y gestión de contenidos para redes sociales, plataformas digitales y sitios web institucionales
  • Experiencia en producción de materiales de comunicación y edición
  • Trayectoria en organización y coordinación logística de eventos institucionales

Cómo postularse al llamado

Los interesados deben enviar su currículum vitae al correo selecció[email protected], indicando en el asunto “Consultor Licenciado/a en Comunicación Junior”.

El CV debe incluir fecha de expedición del título, número de cédula de identidad, correo electrónico y teléfono de contacto. Además, se deberá adjuntar documentación que acredite formación, carta de recomendación laboral y la carpeta con trabajos solicitada.

El plazo para postularse se extiende hasta el 10 de mayo. Para más detalles, se recomienda consultar las bases del llamado publicadas por la OPP en el portal de Uruguay Concursa.

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