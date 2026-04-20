Llamado laboral de ASSE para choferes en Montevideo: mirá requisitos y cómo postularse

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abrió un nuevo llamado laboral para conformar una lista de prelación de choferes suplentes. El puesto está destinado a cubrir vacantes temporales en el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red Drogas, conocido como Portal Amarillo, ubicado en Montevideo.
La convocatoria busca incorporar personal capacitado para el traslado de pasajeros y el manejo de vehículos oficiales. Al tratarse de un régimen de suplencias, la remuneración y la carga horaria dependerán de las necesidades específicas del servicio y de las horas efectivamente trabajadas por el funcionario.
Requisitos Excluyentes
Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias para que el tribunal evalúe su postulación. La documentación requerida incluye:
- Cédula de identidad vigente.
- Credencial cívica.
- Libreta de chofer profesional en las categorías B, C, D, E o F.
- Constancia de haber prestado el Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional.
- Experiencia documentada no inferior a dos años en el manejo de ambulancias o vehículos destinados al traslado de pasajeros.
- Formulario de presentación a llamados a concurso, disponible en el sitio web de ASSE.
- Certificado o constancia de postulación emitida por el portal Uruguay Concursa.
Condiciones del cargo
El personal seleccionado se integrará a una lista de prelación para cubrir suplencias en el Portal Amarillo. Las tareas principales del puesto incluyen:
- Conducir ambulancias, utilitarios, camionetas y minibuses de la flota oficial.
- Trasladar personas garantizando su integridad física durante el trayecto.
- Asistir al equipo de salud en el ascenso y descenso de los pacientes.
- Transportar documentación o cargas asignadas por la unidad ejecutora.
- Realizar la revisión diaria del vehículo, controlando su funcionamiento y condiciones de higiene.
El contrato es de carácter temporal e interino. El tribunal valorará especialmente la capacitación complementaria, la antigüedad en funciones similares y el desempeño acreditado mediante referencias laborales.
Plazos y cómo postularse
El período de inscripción para este llamado público se encuentra habilitado desde el 13 de abril y finaliza el 4 de mayo de 2026 a las 15:00 horas. No se aceptarán candidaturas fuera de este margen de tiempo.
El proceso de postulación se realiza de forma electrónica. Los interesados deben registrarse y completar su inscripción a través de la plataforma oficial de Uruguay Concursa.
Una vez finalizado el registro en el portal, los candidatos deberán seguir las instrucciones detalladas en las bases del llamado (Nº5947/2026) para la entrega o envío de la documentación probatoria.