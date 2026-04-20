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Llamado laboral de ASSE para choferes en Montevideo: mirá requisitos y cómo postularse

El período de inscripción para este llamado público se encuentra habilitado desde el 13 de abril y finaliza el 4 de mayo de 2026

20 de abril de 2026 8:41 hs
Llamado laboral de ASSE para choferes

Llamado laboral de ASSE para choferes

Pexels

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abrió un nuevo llamado laboral para conformar una lista de prelación de choferes suplentes. El puesto está destinado a cubrir vacantes temporales en el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red Drogas, conocido como Portal Amarillo, ubicado en Montevideo.

La convocatoria busca incorporar personal capacitado para el traslado de pasajeros y el manejo de vehículos oficiales. Al tratarse de un régimen de suplencias, la remuneración y la carga horaria dependerán de las necesidades específicas del servicio y de las horas efectivamente trabajadas por el funcionario.

Requisitos Excluyentes

Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias para que el tribunal evalúe su postulación. La documentación requerida incluye:

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  • Cédula de identidad vigente.
  • Credencial cívica.
  • Libreta de chofer profesional en las categorías B, C, D, E o F.
  • Constancia de haber prestado el Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional.
  • Experiencia documentada no inferior a dos años en el manejo de ambulancias o vehículos destinados al traslado de pasajeros.
  • Formulario de presentación a llamados a concurso, disponible en el sitio web de ASSE.
  • Certificado o constancia de postulación emitida por el portal Uruguay Concursa.

Condiciones del cargo

El personal seleccionado se integrará a una lista de prelación para cubrir suplencias en el Portal Amarillo. Las tareas principales del puesto incluyen:

  • Conducir ambulancias, utilitarios, camionetas y minibuses de la flota oficial.
  • Trasladar personas garantizando su integridad física durante el trayecto.
  • Asistir al equipo de salud en el ascenso y descenso de los pacientes.
  • Transportar documentación o cargas asignadas por la unidad ejecutora.
  • Realizar la revisión diaria del vehículo, controlando su funcionamiento y condiciones de higiene.

El contrato es de carácter temporal e interino. El tribunal valorará especialmente la capacitación complementaria, la antigüedad en funciones similares y el desempeño acreditado mediante referencias laborales.

Plazos y cómo postularse

El período de inscripción para este llamado público se encuentra habilitado desde el 13 de abril y finaliza el 4 de mayo de 2026 a las 15:00 horas. No se aceptarán candidaturas fuera de este margen de tiempo.

El proceso de postulación se realiza de forma electrónica. Los interesados deben registrarse y completar su inscripción a través de la plataforma oficial de Uruguay Concursa.

Una vez finalizado el registro en el portal, los candidatos deberán seguir las instrucciones detalladas en las bases del llamado (Nº5947/2026) para la entrega o envío de la documentación probatoria.

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