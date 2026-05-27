Llamado laboral del MEF para 12 administrativos con sueldo de $60 mil: aquí los requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para ocupar 12 puestos de gestor administrativo en Montevideo , bajo la modalidad de provisoriato. La convocatoria, gestionada a través del portal estatal, está dirigida a personas con bachillerato completo y ofrece una remuneración nominal que supera los $60.000 mensuales.

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El llamado número 0025/2026 busca cubrir vacantes en dos dependencias específicas del MEF: seis puestos en la Contaduría General de la Nación y otros seis en la Dirección General de Secretaría.

Los seleccionados ingresarán bajo un contrato de provisoriato por un plazo de 12 meses. Transcurrido ese período y previa evaluación favorable, el funcionario quedará designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

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Los detalles contractuales establecidos en las bases oficiales son los siguientes:

Remuneración: $60.980 nominales a valores de enero de 2026.

Carga horaria: 40 horas semanales efectivas de labor.

Lugar de desempeño: departamento de Montevideo.

Tipo de tarea: administrativas, correspondientes al Escalafón C, Grado 01.

Requisitos Excluyentes

Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias al momento de la inscripción.

La documentación y los perfiles exigidos por el tribunal son:

Bachillerato completo expedido por la Dirección General de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Experiencia mínima de un año en el ámbito público o privado, en tareas relacionadas con el propósito del cargo administrativo.

Para personas trans: acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

Además, rigen las incompatibilidades habituales del Estado, como no mantener otros vínculos vigentes con la Administración Pública y no percibir pasividades o subsidios incompatibles.

Plazos y cómo postularse

El período de inscripción se encuentra habilitado desde el 25 de mayo y se extenderá hasta el 15 de junio de 2026.

El trámite se realiza de forma exclusivamente digital a través del portal oficial de Uruguay Concursa.

Los interesados deben registrarse en la plataforma, completar su currículum digital y postularse al llamado 0025/2026. El proceso de selección constará de varias etapas, incluyendo ordenamiento aleatorio, prueba de oposición, valoración de méritos y antecedentes, y una entrevista final con el tribunal.