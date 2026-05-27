Horóscopo chino: los 5 signos que experimentarán un "giro inesperado" en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

La astróloga argentina Ludovica Squirru anticipó "movimientos importantes" para algunos signos del horóscopo chino durante el cierre de mayo 2026 . Según sus predicciones, determinadas energías del calendario lunar impulsarán cambios repentinos en vínculos, trabajo y decisiones personales.

De acuerdo con los vaticinios, el final del quinto mes estará marcado por cierres de etapas, nuevas oportunidades y situaciones inesperadas que podrían modificar el rumbo de varios animales del zodíaco oriental .

Los signos del horóscopo chino que tendrán grandes cambios en mayo 2026

El cambio de dieta que revierte la edad biológica en cuatro semanas

Entre los signos mencionados por Squirru aparece el Dragón, que atravesará días favorables para tomar decisiones importantes. Las predicciones señalan que podrían surgir oportunidades vinculadas al trabajo o proyectos personales que venían demorados.

"Los últimos días de mayo traerán mucha exposición y movimiento para el Dragón. Habrá reconocimiento, oportunidades y propuestas interesantes, aunque también aparecerán tensiones con personas del entorno. Hay que mantener la calma y no reaccionar desde el ego", precisó.

El Caballo también será protagonista de cambios repentinos. Según la lectura de la astrológa argentina, podría enfrentar modificaciones de planes o noticias inesperadas que lo obligarán a adaptarse rápidamente.

image

Otro de los animales destacados es el Chancho, que recibirá señales positivas en el plano emocional. Un encuentro o conversación inesperada podría generar un cambio de ánimo importante antes de junio.

Por su parte, la Serpiente tendrá una etapa de fuerte intuición y revisión interna. La especialista sostuvo que será un momento ideal para cortar vínculos o hábitos que ya no aportan estabilidad.

image

Finalmente el quinto signo experimentará cambios será el Gallo: "Mayo termina con definiciones que el Gallo venía postergando hace tiempo. Situaciones económicas, laborales o afectivas finalmente encontrarán una resolución, aunque eso implique cerrar ciclos o tomar distancia de personas que ya no suman. Estos días pueden sentirse emocionalmente intensos, pero también necesarios para acomodar prioridades. El desafío será dejar de resistirse a los cambios y confiar más en lo que viene", sentenció.

¿Cómo sé qué animal del horóscopo chino soy?

image Horóscopo Chino - Ciclo

A diferencia de la astrología occidental, el zodiaco chino se divide en un ciclo de 12 años, donde cada año lunar está regido por un animal específico.