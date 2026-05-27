"Quiero ser el uno en Nacional": Ignacio Suárez habló tras volver a atajar en reemplazo de Luis Mejía, quien estaba "un poco" dolorido antes del partido, y contó cómo ve su futuro en el club

El golero de Nacional, Ignacio Suárez , volvió a atajar este martes por la Copa Libertadores al ingresar en el entretiempo por Luis Mejía, quien sufrió una lesión muscular y tuvo que dejar el equipo en el encuentro ante Coquimbo Unido que los albos ganaron por 1-0, resultado con el que pasaron a la Copa Sudamericana.

Tras el partido , Suárez habló en zona mixta y analizó la victoria. “Primero que nada, contento porque no veníamos tan bien, sentíamos que estábamos en debe con la hinchada, es la que siempre está, pero por suerte seguimos peleando por Copa Sudamericana”.

“Nosotros sabemos, como dije recién, que estamos en debe, sabemos que tenemos que dar más, pero poco a poco se nos está dando y yo creo que por la hinchada y todos junto vamos por más para adelante”, agregó.

Suárez también dio detalles de lo que pasó con Mejía y cómo estaba atento en el partido ante la posibilidad de que el panameño no pudiera continuar, ya que estaba “un poco” dolorido en la previa del partido.

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20260419 Nacional Luis Mejía e Ignacio Suárez, túnel Centenario. Foto: @Nacional Luis Mejía e Ignacio Suárez Foto: @Nacional

“La verdad que no era fácil, pero siempre hay que estar preparado, como dije. Y bueno, ahora Luis, hablé un poco con él, estaba muy jodido, pero vamos a hacer lo posible para que esté bien y que se recupere de la mejor manera”.

Además, reveló que antes del partido Mejía le dijo que tenía alguna molestia. “Sí, ya antes también del calentamiento estábamos hablando y me dijo que esté atento, que no proteste mucho por las amarillas y esas cosas, pero sí, ya estabamos un poco hablando con él de eso”.

Consultado por si el panameño estaba sentido antes del partido, respondió: “Sí, un poco, pero no del todo. La última que pegó fue lo que, digamos, como la gota que derramó el vaso”.

Quiere ganarse el puesto en Nacional

Suárez, que estará en el arco de Nacional en los próximos partido antes del parate por el Mundial 2026, al que está convocado Luis Mejía en Panamá, dijo que quiere ganarse el puesto en el arco tricolor, si bien sabe que el club quiere fichar un golero.

“Sí, la verdad me dijeron, que habló Flavio (Perchman), la verdad que yo no estoy mucho escuchando esas cosas”, señaló sobre la llegada de otro guardameta.

AMDEP3103. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- Ignacio Suárez Ferreira de Nacional reacciona este miércoles, en un partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en el estadio Municipal Francisco Sánchez Ru Ignacio Suárez Foto: EFE

“Estoy entrenando, sé que me queda hasta fin de año a mí. Y bueno, ellos son lo que, entre comillas, lo que mandan. Y veremos qué pasa. Si viene uno, bienvenido sea. Yo voy a estar acá hasta fin de año, como siempre dije, a principio de año también. A pelear el puesto. Si es con Luis, es con Luis. Y si viene otro, vamos a pelearlo también. Y acá estamos todos para ir para adelante”, señaló.

El golero dijo que no se ve saliendo en este período de pases, ya que su contrato vence en diciembre. “Por ahora sí. Yo, como siempre dije, quiero ser el uno algún día acá en Nacional. Creo que puedo, tengo con qué. Y bueno, ahora entrenando día a día se ve el esfuerzo de todos y en cada partido también”.