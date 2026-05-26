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Gremio 2-2 Montevideo City Torque: con autoridad, los ciudadanos empataron en Porto Alegre, ganaron el Grupo F y clasificaron a octavos de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Marcelo Méndez jugó un gran partido de visitante y se metió entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol

26 de mayo 2026 - 18:53hs
Gremio vs Montevideo City Torque Copa Sudamericana 1
Tete y Facundo Silvera en Gremio vs Montevideo City Torque por la fecha 6 de la Copa Sudamericana

Tete y Facundo Silvera en Gremio vs Montevideo City Torque por la fecha 6 de la Copa Sudamericana

FOTO: AFP
Gremio vs Montevideo City Torque Copa Sudamericana
Gremio vs Montevideo City Torque Copa Sudamericana 2
FOTO: AFP

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Montevideo City Torque empató 2-2 ante Gremio este martes en Porto Alegre, en la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana y el equipo dirigido por Marcelo Méndez terminó primero en su serie y aseguró su clasificación entre los 16 mejores del segundo torneo de Conmebol.

Los ciudadanos mostraron todo su carácter y juego, además de un gol Salomón Rodríguez en el primer tiempo y un golazo de tiro libre de Franco Pizzichillo en el final del partido, para firmar un gran empate.

Torque completó la mejor actuación de los equipos uruguayo en la fase de grupos de los torneos de Conmebol este año: ganó cuatro partidos, empató uno y perdió uno, sumó 13 puntos, quedó primero en su serie y desplazó a Gremio al segundo lugar y al repechaje para continuar en la Sudamericana. Además, eliminó a Deportivo Riestra y Palestino.

El próximo viernes se conocerán los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Así transcurrió en vivo aquí la previa, las estadísticas y el partido:

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Gremio vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

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Así están las tablas de posiciones en la Copa Sudamericana

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