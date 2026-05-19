Dolor en Torque: murió Raúl Aquino, el ideólogo y fundador del club en 2007, que años después fue adquirido por el Grupo City

Montevideo City Torque lamentó la muerte de Raúl Aquino , el histórico fundador del club que comenzó como Club Atlético Torque en el año 2007 y que una década después pasó a manos del Grupo City, actual administrador.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl Aquino, fundador del club. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento”, señalaron desde los ciudadanos.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl Aquino, fundador del club. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento. pic.twitter.com/Ene077kP1k

Aquino, un empresario uruguayo que estaba radicado en México, fue el ideólogo de comenzar un proyecto deportivo en el fútbol, con la intención de llegar competir en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

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En ese plan, se unió con Marcelo Yaurreche, quien luego sería delegado y secretario del club, electromecánico de profesión, quien le puse el nombre de Torque, tal como explicó a Referí en 2013.

“El nombre lo elegí yo. Soy técnico electromecánico y Torque significa un momento de fuerza. Estábamos con Aquino (el dueño del club) en el baño del Mercado del Puerto, me preguntó cómo le podíamos poner al equipo que se estaba formando y le dije, ‘pongámosle Torque’”. Después, el primer plantel se armó “de boca en boca”.

Yaurreche, argentino radicado en Uruguay, que además era entrenador, fue el encargado de armar el primer plantel de jugadores.

0016029459.webp Equipo de Torque en 2013, cuando disputó las finales por el ascenso

El club finalmente fue fundado el 26 de diciembre de 2007, tras obtener la personería jurídica, y comenzó a jugar. “Entrenábamos en mi gimnasio, al lado de la canchita de AEBU en la rambla, porque no teníamos cancha, ni ropa. Las primeras camperas se las regalé yo a los jugadores y los pantalones los compraron ellos con una rifa que hicieron”, contó Yaurreche.

Primero participaron en la Liga Punta Carretas y a partir de la temporada 2008/2009 se unieron a la AUF en el torneo de la Segunda divisional amateur, la tradicional C.

“En el Apertura terminamos noveno de 12, no nos fue bien, pero en el Clausura salimos campeones invictos”, recordó Yaurreche, que además de entrenador, era el secretario del club. Su padre, asimismo, era delegado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Torqueinfo/status/2056531525370257877&partner=&hide_thread=false Queremos mandarle un saludo muy grande a la familia de Aquino, en estas horas falleció Raúl fundador del Club Atlético Torque, el querido Torque. Arranco con su proyecto en el 2007 fundando el club que amamos, poniéndole el color celeste en honor a Uruguay.



Abrazo al cielo Raúl. pic.twitter.com/P8dcofIdJb — Torque Info (@Torqueinfo) May 19, 2026

Torque jugó cuatro temporadas en la C, hasta que el 25 de Julio de 2012 logró convertirse en profesional logrando el título de Campeón de la Segunda División Amateur.

En ese año terminó muy cerca de ascender a Primera, lo que sería un logró histórico, tras llegar a las recordadas finales con Miramar Misiones en las que perdió por penales.

1579793507623.webp El escudo de Montevideo City Torque Montevideo City Torque

La historia del viejo Torque tendría un cambio de rumbo el 6 abril de 2017, cuando el City Football Group lo adquirió y pasó a ser equipo hermano de Manchester City, New York City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel SK, ESTAC Troyes, Bolívar, Palermo, Yokohama Marinos y Girona F.C., clubes que también son propiedad del grupo.

Y en 2019 el equipo pasó a llamarse Montevideo City Torque, con un cambio de escudo más parecido a los del City Group, pero manteniendo los colores y parte de su pintoresco nombre, manteniendo el legado de su fundador Raúl Aquino.

El recuerdo de Huracán FC

Huracán FC también recordó a Raúl Aquino. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Raúl Aquino de León. Parte importante de nuestra familia huracanense", señalaron.