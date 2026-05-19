"La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones": familiares convocó a una nueva Marcha del Silencio

Como todos los años desde 1996, este 20 de mayo transcurrirá una nueva edición de la Marcha del Silencio , la manifestación que busca recordar a las personas desaparecidas durante la dictadura militar y reclamar resultados en la búsqueda.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos anunció en una conferencia de prensa los detalles de la marcha de este miércoles, en la que también pidieron que el presidente Yamandú Orsi de una orden a las Fuerzas Armadas para que brinden información sobre archivos de la dictadura .

"La orden a las Fuerzas Armadas de parte del presidente no puede tener más dilaciones ", dijo Alba González , madre del desaparecido Rafael Lezama y una de las fundadoras de la organización .

"Los archivos siguen dispersos y muchos de ellos ocultos . Sigue faltando información y la búsqueda sigue siendo a ciegas . Se hace necesaria una política integral de búsqueda de todo el Estado que implique a todos sus agentes, el compromiso debe ser total e inequívoco", leyó González este martes durante la conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT .

IGNACIO ERRANDONEA Y Yamandú Orsi Familiares de detenidos desaparecidos Foto; Dante Fernandez / FocoUy

La manifestación se realiza todos los 20 de mayo, día en el que fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Argentina en el año 1976. La primera marcha fue en el año 1996. La concentración en Montevideo iniciará a las 19:00 desde las esquinas de Rivera y Jackson.

"Han pasado diferentes gobiernos, comisiones, secretarías. Hemos denunciado una y mil veces en nuestro país y en el exterior. Sin embargo, tanto tiempo más tarde, aún no tenemos respuestas", señaló.

La semana pasada la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) contabilizó ocho casos nuevos de desaparición forzada ocurridas en parte durante la dictadura, de los cuales cinco están aclarados y tres son casos activos de búsqueda. Con esta última actualización, la cifra de personas "detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado" pasó de 197 a 205, informó la Inddhh, comprendiendo el período entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985

Sobre este punto, desde Familiares entienden que esto reafirma que "la lista de detenidos desaparecidos es una lista abierta". "Ocho nombres se agregan a la lista: ocho historias puestas en pausa en manos del Estado o por su aquiescencia", explica el comunicado leído este martes.

También en este mes, la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad denunció penalmente que Roberto Freddy Amorín Maciel y otros dos exmilitares prófugos en el exterior siguieron cobrando pensión, lo que constituyó una serie de "irregularidades" para que se concretaran estos pagos.

"El Estado uruguayo debe también responder ante la situación de los militares prófugos que continúan, impunemente, cobrando sus jubilaciones mientras eluden a la justicia", afirmó Familiares sobre estos casos. "No lo hacemos como un fin en sí mismo ni desde un espíritu de revancha. Lo que reclamamos es algo mucho más básico y profundamente democrático: que esas personas se presenten ante la Justicia y cumplan con el debido proceso que nuestros familiares no tuvieron", añadieron.

Además de la marcha que se realiza en la capital, serán "más de 70 las movilizaciones y concentraciones" que se realizarán tanto en el interior como en el exterior de Uruguay, según la organización.