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El Ejército Nacional refuerza los controles médicos para el personal desplegado en el Congo tras el brote de ébola

La situación tomó relevancia luego de que la OMS declarara una emergencia de salud pública internacional ante el avance de nuevos casos en África Central

19 de mayo de 2026 14:18 hs
Ejercito de Uruguay desplegado en la República Democrática del Congo

Ejercito de Uruguay desplegado en la República Democrática del Congo

El Ejército Nacional de Uruguay confirmó el domingo la presencia de militares uruguayos desplegados cerca de las zonas afectadas por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, mientras se intensifican los controles sanitarios y las medidas preventivas para evitar contagios.

La situación tomó relevancia luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia de salud pública internacional ante el avance de nuevos casos también en Uganda. Según los últimos reportes, el resurgimiento ya dejó más de un centenar de muertes y cientos de casos sospechosos en la región africana.

Comunicado Ejercito de Uruguay

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El Ejército uruguayo informó que el contingente desplegado en la base “Siempre Presente”, ubicada en la ciudad de Goma, se encuentra aplicando protocolos sanitarios específicos para prevenir infecciones. El enclave está situado a más de 500 kilómetros del principal foco detectado en la ciudad de Bunia.

Dos observadores militares están cerca del foco del brote

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por las Fuerzas Armadas, existen además dos observadores militares uruguayos desplegados en áreas próximas al brote. Uno de ellos se encuentra en Fataki, a unos 70 kilómetros del foco infeccioso, mientras que otro permanece en Bunia, aunque actualmente fuera del área de misión.

Las autoridades militares señalaron que el personal sanitario que integra el contingente nacional está capacitado en prevención y detección de enfermedades tropicales. También indicaron que el monitoreo se realiza en coordinación con el Servicio Sanitario del Ejército y el Comando General del Ejército.

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Uruguay mantiene desde hace años presencia militar en la República Democrática del Congo como parte de las misiones de paz de Naciones Unidas.

La OMS alertó por la velocidad del brote de ébola

La OMS advirtió en los últimos días sobre la “magnitud y rapidez” del brote, que afecta principalmente a la provincia de Ituri y que también registró casos en Uganda. El organismo internacional activó mecanismos de emergencia sanitaria internacional ante el riesgo de propagación regional.

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El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del Ébola, para la cual todavía no existen vacunas o tratamientos aprobados de forma específica. Entre los síntomas iniciales figuran fiebre, dolor muscular, fatiga, vómitos y hemorragias en cuadros severos.

Mientras continúa el seguimiento epidemiológico en África central, las autoridades uruguayas mantienen vigilancia permanente sobre el estado sanitario de los efectivos desplegados en el Congo.

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