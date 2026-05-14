Becas para estudiar en EEUU, España y otros países: qué oportunidades siguen abiertas para uruguayos en 2026

La Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) difundió una serie de becas y oportunidades de formación en el exterior que continúan abiertas para uruguayos durante 2026.

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Las propuestas incluyen maestrías, doctorados, programas de liderazgo y especializaciones en áreas como inteligencia artificial, logística, recursos humanos, geopolítica, ciberseguridad y criminología, entre otras.

Una de las convocatorias que vence este jueves 14 de mayo es la de las becas de posgrado Fulbright para cursar maestrías y doctorados en Estados Unidos.

El programa está dirigido a uruguayos con título universitario o terciario de al menos cuatro años y dos años de experiencia laboral.

Las áreas incluidas son biotecnología, salud, energía, producción agropecuaria, medio ambiente, TIC, educación, logística, industrias creativas y criminología, entre otras.

MBA y maestrías con inscripciones abiertas

También continúan abiertas distintas convocatorias impulsadas por el Centro Universitario CESTE, con programas de MBA y maestrías en modalidad presencial y virtual.

Entre las opciones disponibles aparecen:

MBA en Emprendimiento Internacional

MBA en Logística y Cadena de Suministro

Máster en Redes y Ciberseguridad

Máster en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial

Los programas cuentan con doble titulación junto a la University of Wales Trinity Saint David y tienen plazos de inscripción que se extienden entre junio y setiembre de 2026.

Becas en recursos humanos, geopolítica y criminología

Otra de las convocatorias vigentes es la beca AUCI-EUDE para el Máster universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, apoyado por la Universidad Camilo José Cela de España. El plazo de postulación vence el 30 de junio.

También siguen abiertas las postulaciones para programas de LISA Institute y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), enfocados en análisis internacional, geopolítica y criminología aplicada.

Programas de liderazgo y formación iberoamericana

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) mantiene abierta la convocatoria para las becas doctorales del programa Paulo Freire+, enfocadas en movilidad académica e investigación en Iberoamérica. El cierre será el 30 de junio.

Por otra parte, continúan las postulaciones para las Becas de Formato Educativo Escuela de Negocios, que incluyen maestrías en administración, marketing, inteligencia artificial, transformación digital, energía, comunicación y gestión pública, entre otras áreas. El plazo vence el 30 de noviembre de 2026.

Para conocer más detalles y anotarse en cualquiera de estas propuestas, se puede ingresar a este enlace del Ministerio de Educación y Cultura.