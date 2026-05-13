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"Odio y celos": las razones del ataque a Lucas Torreira en Turquía que pusieron al descubierto su nueva relación sentimental

El agresor de Lucas Torreira confesó ante la justicia que estaba obsesionado con Ipek Birol, la nueva pareja del futbolista

13 de mayo de 2026 17:41 hs
Lucas Torreira

Lucas Torreira

Foto: Yasin Akgul/AFP

El futbolista uruguayo Lucas Torreira fue agredido el martes en un shopping de Estambul, Turquía, en un episodio que puso luz a su nueva relación sentimental con la jefa de prensa y comunicación de su equipo, Galatasaray.

El jugador estaba acompañado de su novia y de su chofer, quien agredió al individuo que fue identificado por diversos medios turcos como Yusuf F, de 32 años y de profesión operador de rayos X.

Lucas Torreira al estilo de Los Beatles en la previa de Galatasaray vs Liverpool por Champions League

Mirá el gol de Lucas Torreira, quien además, fue la figura de la cancha en la goleada de Galatasaray ante Fenerbahce 3-0 en el clásico de Turquía

El hombre intentó huir en un taxi pero fue detenido y llevado ante la Justicia donde fue imputado por lesiones dolosas.

De la investigación surgió que Yusuf llevaba meses acosando a Torreira y a su actual pareja, Ipek Birol, jefa de prensa de Galatasaray.

Según se reveló, Birol había logrado una orden de alejamiento de 45 días de parte de un tribunal.

"Sentía una atracción platónica por Ipek. Ella había obtenido previamente una orden de alejamiento contra mí porque se sentía incómoda conmigo. Empecé a odiar a Torreira porque vi fotos de Ipek con el futbolista en Instagram hace un año", declaró el agresor.

También reconoció tener una cuenta de X en la que amenazó de muerte a Torreira y dijo que se enteró de la presencia de ambos en el shopping por una publicación de Instagram y que acudió en taxi al lugar para perpetrar su agresión motivada por el odio y los celos.

A fines de 2023, Torreira había comenzado una relación con Devrim Ozkam, una modelo y estrella televisiva de telenovelas.

Tras un impasse, volvieron a verse juntos en agosto de 2025.

Sin embargo, ahora es Ipek Birol la nueva novia del jugador oriundo de Fray Bentos.

Birol es reconocida en Turquía por su capacidad en el ámbito de la gestión deportiva y la comunicación corporativa.

Estudió en la Universidad de Tulane en Estados Unidos donde también jugó al tenis.

Durante años trabajó para Eczacba VitrA, una potencia mundial del vóleibol femenino, campeón mundial de clubes en 2015, 2016 y 2023.

Su trabajo llamó la atención de Galatasaray que la contrató como gerenta de comunicaciones, marketing y patrocinio para mejorar la marca del club y la gestión de las relaciones de esponsoreo.

Según medios turcos, Birol es amiga de Ozkan, la ex de Torreira.

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