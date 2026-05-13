Trece récords impresionantes que marcaron la historia de los mundiales y que pueden superarse en 2026

De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: el Mundial 2026 tiene un montón de récords a batir,

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En la Copa del Mundo de 2026, el argentino Lionel Messi , el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa van por quebrar la marca de más participaciones.

Pelé festejando su gol con Brasil ante Italia en la final de México 1970

Brasil ostenta el récord de títulos en el Mundial , con cinco (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), uno más que Alemania (la RFA de 1954 y 1974, y luego con su denominación actual en 1990 y 2014) e Italia (1934, 1938, 1982 y 2006), la gran ausente de nuevo de esta edición de 2026 después de haberse perdido también las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

El uruguayo Sebastián Soria fue incluido en la prelista de Qatar para el Mundial 2026, donde podría romper un récord histórico

Rodrigo Zalazar, reservado por la selección uruguaya para el Mundial 2026, pasará del Braga al Sporting Lisboa, donde será compañero de Maximiliano Araújo

Uruguay también puede alcanzar a Brasil ya que sus títulos olímpicos de 1924 y 1928 fueron oficializados por FIFA como títulos mundiales hasta que el ente organizara su primer Mundial, lo cual llevó a cabo en 1930, justamente en Uruguay. Los celestes ganaron esa edición y la de Brasil 1950.

Brasil, el único fijo; Alemania, la más regular

Brazil's forward #10 Vinicius Jr celebrates scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Paraguay at the Neo Quimica Arena in Sao Paulo, Brazil, on June 10, 2025. NELSON ALMEIDA / Vinícius Jr de Brasil celebra su gol ante Paraguay por las Eliminatorias FOTO: AFP

Únicamente Brasil ha disputado las 22 ediciones mundialistas anteriores (23 con el próximo). Alemania disputará el torneo por 21ª vez.

La Mannschaft ostenta el récord de finales disputadas, con ocho, y también de semifinales jugadas (13), aunque en las dos últimas ediciones no ha superado la primera fase.

Un partido, 12 goles

El partido con más goles de la historia del Mundial es un cuarto de final de 1954 en el que Austria ganó 7-5 a Suiza, con tripletes de Theodor "Turl" Wagner para los austríacos y de Josef Hügi para los helvéticos.

Ese partido es también el de una grandísima remontada, ya que Suiza dominaba 3-0 a los 19 minutos.

En los octavos de final de 1938 hubo un partido con once goles, el que Brasil ganó 6-5 (tras alargue) a Polonia en Estrasburgo. El genial Leônidas marcó tres dianas en ese partido, pero fue superado por Ernest Willimowski, que firmó cuatro para los polacos.

Nueve goles de diferencia

Las tres victorias más amplias terminaron con nueve goles de diferencia y Hungría consiguió dos de ellas. Batió a Corea del Sur por 9-0 en 1954, con un triplete de Sandor Kokcis, y por 10-1 a El Salvador en 1982.

Yugoslavia también endosó un 9-0, a Zaire en 1974, con un triplete de Dusan Bajevic.

Récords individuales

Pelé, coronado tres veces

pele-jpg..webp Pelé y la 10 de Brasil

El jugador con más títulos en el Mundial es el brasileño Pelé, tres veces campeón del mundo: 1958, 1962 y 1970.

El rey Leo

000-334c3cd-jpg..webp Lionel Messi en la final ante Francia de 2022 AFP

Tras los siete partidos que condujeron a Argentina a coser su tercera estrella en la Albiceleste, Leo Messi se erigió en el jugador con más partidos disputados en una fase final del Mundial, con 26, cifra que podrá seguir aumentando en la próxima cita.

Messi superó a dos alemanes; Lothar Matthaüs, con 25 partidos entre 1982 y 1998, en cinco ediciones, y Miroslav Klose (24 de 2002 a 2014).

Con 22 partidos mundialistas en sus piernas, Cristiano Ronaldo puede escalar posiciones también en esta clasificación si Portugal brilla en Norteamérica.

Messi, Ronaldo y Ochoa en su sexto Mundial

Guillermo Ochoa, México Guillermo Ochoa, México

Si no surgen imprevistos, Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa se van a convertir en Estados Unidos, México y Canadá en los únicos jugadores en participar en seis fases finales de un Mundial, todas las jugadas desde Alemania 2006.

Dejarán así atrás al alemán Matthaüs (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), al italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014 aunque en 1998 no jugó), y a los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966), Rafa Márquez (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) y Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Ochoa no tuvo minutos en 2006 ni en 2010.

Deschamps alcanzó a Zagallo y Beckenbauer

000-32uk4qf-jpg..webp Didier Deschamps AFP

El francés Didier Deschamps es campeón del mundo como jugador (1998) y como entrenador (2018), después del éxito de los Bleus hace ocho años en Rusia.

Antes de él, los únicos que habían logrado esta hazaña eran el brasileño Zagallo (1958 y 1962, y luego en 1970) y el alemán Franz Beckenabeuer (1974 y luego en 1990). Zagallo fue incluso asistente técnico en el título brasileño en 1994.

Klose y Fontaine en el Olimpo de los goleadores

0013043914.webp Miroslav Klose festeja uno de sus 71 goles con la Mannschaft AFP

El alemán Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con un total de 16 tantos en cuatro ediciones.

En una única edición será difícil hacerlo mejor que el francés Just Fontaine, que firmó 13 tantos en Suecia-1958.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Jugador Selección Goles Miroslav Klose Alemania 16 Ronaldo Brasil 15 Gerd Müller Alemania Federal 14 Just Fontaine Francia 13 Lionel Messi Argentina 13 Pelé Brasil 12 Kylian Mbappé Francia 12 Jürgen Klinsmann Alemania 11 Sándor Kocsis Hungría 11 Helmut Rahn Alemania 10 Grzegorz Lato Polonia 10 Teófilo Cubillas Perú 10 Gary Lineker Inglaterra 10 Gabriel Batistuta Argentina 10 Thomas Müller Alemania 10

La lotería de Oleg Salenko

El ruso Oleg Salenko maravilló al mundo con cinco tantos en el 6-1 de su país sobre Camerún en 1994, más allá de que su selección ya no tenía chances de alcanzar los octavos de final.

Es el jugador que más goles ha conseguido en un partido mundialista.

Por detrás de él, seis jugadores han firmado cuatro tantos en un partido del torneo:

* Ernest Willimowski (Polonia, 1938, derrota 6-5 tras alargue contra Brasil)

* Ademir (Brasil, 1950, 7-1 contra Suecia)

* Sándor Kocsis (Hungría, 1954, 8-3 contra la RFA en la primera fase)

* Just Fontaine (Francia, 1958, 6-3 contra la RFA)

* Eusebio (Portugal, 1966, 5-3 contra Corea del Norte)

* Emilio Butragueño (España, 1986, 5-1 contra Dinamarca)

Hakan Sukur, el más rápido

Embed - Hakan Sukur scores the fastest goal in World Cup History on 29th June 2002

El turco Hakan Sukur marcó a los 10 segundos y 8 centésimas el gol más rápido de la historia del Mundial, durante un partido por el tercer puesto ganado por el equipo otomano contra Corea del Sur (3-2) en 2002.

Whiteside el más joven, El Hadari el más veterano

El jugador más joven de un Mundial sigue siendo el norirlandés Norman Whiteside, que tenía 17 años y 41 días cuando jugó contra Yugoslavia (0-0) en España 1982.

El de más edad es el golero egipcio Essam El Hadari, que jugó con 45 años y 161 días contra Arabia Saudita en Rusia 2018 (derrota 2-1).

Roger Milla, el goleador más veterano

Roger Milla anotó un gol en Estados Unidos 1994. Tenía 42 años y 39 días. Roger Milla en Italia 1990 y su gol decisivo a Colombia

El jugador de más edad al anotar un gol sigue siendo el camerunés Roger Milla, que tenía 42 años y 39 días contra Rusia, cuando marcó en la derrota 6-1 de los Leones Indomables en partido de la primera ronda de Estados Unidos 1994.

Por su parte, el defensa portugués Pepe es el jugador más veterano en marcar un tanto en un partido de eliminación directa. Lo hizo contra Suiza en octavos de final de Catar 2022 con 39 años y 283 días. Su compatriota Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Edin Dzeko esperan batir este récord en 2026.

Curiosidades

Cero de Cristiano Ronaldo

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - QUALIFIER - POR - HUN Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade Cristiano Ronaldo Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

Sorprendente: la megaestrella Cristiano Ronaldo no ha marcado ningún gol en partidos de eliminación directa en Mundiales.

Uno de ellos fue contra Uruguay, en octavos de final de Rusia 2018.

Palizas en semifinales

En 1930, en la primera edición del Mundial, las dos semifinales terminaron con el mismo resultado, 6-1. Uruguay arrolló a Yugoslavia y Argentina a Estados Unidos.

La mayor goleada en semifinales del torneo se dio en 2014, cuando Alemania venció 7 a 1 al anfitrión Brasil en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

1561940852584.webp Una de las mayores humillaciones en la historia de Brasil, la derrota 7-1 ante Alemania en la Copa del Mundo de 2014 en Belo Horizonte AFP

Con base en AFP