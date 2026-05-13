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5 de Oro: hoy se sortean más de $ 30.400.000 en pozos acumulados

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

13 de mayo de 2026 20:18 hs
5 de ORO

5 de ORO

Este miércoles 13 de mayo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 30.400.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.

El Pozo de Oro sortea $ 15.400.000 y el Pozo Revancha pone en juego $ 15.000.000.

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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