5 de Oro: hoy se sortean más de $ 30.400.000 en pozos acumulados

Este miércoles 13 de mayo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 30.400.000, lo que equivale a más de U$S 700.000.
El Pozo de Oro sortea $ 15.400.000 y el Pozo Revancha pone en juego $ 15.000.000.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.