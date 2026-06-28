Este domingo 28 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.700.000.
5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 28 de junio EN VIVO
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00
Este domingo 28 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.700.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 14.818.849 y resultó vacantes. El Pozo de Plata, por su parte, puso en juego $ 733.869 y tuvo tres aciertos.
El Pozo Revancha contó con un pozo de $ 5.213.736 y no tuvo aciertos.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.