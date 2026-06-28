5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 28 de junio EN VIVO

Este domingo 28 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.700.000 .

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El Pozo de Oro sorteó $ 14.818.849 y resultó vacantes . El Pozo de Plata, por su parte, puso en juego $ 733.869 y tuvo tres aciertos.

El Pozo Revancha contó con un pozo de $ 5.213.736 y no tuvo aciertos.

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 20 millones de pesos

5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 25 de junio EN VIVO

Resultados del Pozo de Oro

34

24

6

35

40

Bolilla extra: 01

Resultados del Pozo Revancha

30

46

35

44

39

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.