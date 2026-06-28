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5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 28 de junio EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

28 de junio de 2026 22:23 hs
5 de ORO

5 de ORO

Este domingo 28 de junio se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 20.700.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 14.818.849 y resultó vacantes. El Pozo de Plata, por su parte, puso en juego $ 733.869 y tuvo tres aciertos.

El Pozo Revancha contó con un pozo de $ 5.213.736 y no tuvo aciertos.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 34
  • 24
  • 6
  • 35
  • 40
  • Bolilla extra: 01

Resultados del Pozo Revancha

  • 30
  • 46
  • 35
  • 44
  • 39

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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