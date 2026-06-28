El Ministerio de Defensa Nacional coordina envío de apoyo humanitario para Venezuela, anunció la ministra de la cartera Sandra Lazo.
Ministerio de Defensa coordina envío de apoyo humanitario a Venezuela tras terremotos
"El ministro de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria", señaló la ministra Sandra Lazo