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Ministerio de Defensa coordina envío de apoyo humanitario a Venezuela tras terremotos

"El ministro de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria", señaló la ministra Sandra Lazo

28 de junio de 2026 18:55 hs
Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela

Foto: AFP / Manaure Quintero

El Ministerio de Defensa Nacional coordina envío de apoyo humanitario para Venezuela, anunció la ministra de la cartera Sandra Lazo.

"Venimos coordinando con el Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), los comandantes de las tres Fuerzas y la Dirección Nacional de Sanidad Militar, a fin de conocer las capacidades con las que podemos contribuir ante el terremoto que afectó al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela", destacó la jerarca ministerial en sus redes sociales.

"El ministro de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el cónsul de Venezuela y, en función de las necesidades que se identifiquen, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria", agregó.

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Junto al escrito, compartió una imagen con un escrito del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rodolfo Pereyra, donde este enlista las "capacidades" de las que disponen las Fuerzas Armadas para ser enviadas a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. La lista:

Búsqueda y rescate:

  • Tres binomios de equipos especializados K9.
  • Cuatro equipos de drones para búsqueda de personas.
  • Equipos de drones para mapeo.
  • Centros móviles de comunicaciones de emergencia.
  • Personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombros.

Agua y generación de energía:

  • Personal especialista en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos.

Atención médica de emergencia:

  • Condicionado a disponibilidad.

Protección personal:

  • Frazadas.

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