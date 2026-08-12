Nacional quitó a su psicólogo al frente del plantel principal y apostará por un equipo de coaching argentino

Nacional tomó la decisión de retirar a su psicólogo deportivo al frente del plantel principal y en divisiones formativas, Damián Benchoam , y trabajar con un equipo de coaching argentino.

Benchoam trabajó en los últimos años en los tricolores y tuvo una destacada labor cuando se produjo la muerte de Juan Izquierdo y se enfocó en la recuperación anímica de sus compañeros y funcionarios del club.

El profesional está en los albos desde 2007. Además es psicólogo de la selección uruguaya de básquetbol y docente de la Universidad Católica.

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La decisión de Nacional se venía meditando en los últimos meses y se concretó días atrás cuando se le comunicó su salida.

En los tricolores entienden que necesitaban otras herramientas para cambiar el momento anímico del equipo, que tras ser campeón el año pasado atraviesa una crisis deportiva a lo largo de este 2026.

La baja de Benchoam no significa que los tricolores se queden sin psicólogo, ya que cuenta con otros dos profesionales en esa materia que seguirán trabajando en el club.

Damián Benchoam, psicólogo de Nacional

Nacional apostará al trabajo de dos argentinos especialistas en coaching deportivo, uno de ellos con experiencia en el ámbito empresarial y otra con tareas en clubes de rugby, que esta semana llegaron a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para comenzar con sus tareas con el plantel de Jorge Bava con dos primeras semanas de trabajo intensivo.

De esa forma, los albos tendrán un equipo con dos psicólogos en formativas, con uno de ellos que estará disponible para el plantel principal, y los coachs argentinos que estarán enfocados en la principal categoría.