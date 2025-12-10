Dólar
El sentido mensaje del psicólogo de Nacional tras el título y el recuerdo a Juan Izquierdo: "Nuestro 'campeonato' duró 16 meses, el tiempo que necesitábamos para poder cerrar"

“Cerrar no significa olvidar, sino ponerlo a un costado para que nos acompañe. El duelo sigue estando”, señaló Damián Benchoam

10 de diciembre 2025 - 14:39hs
Damián Benchoam, el psicólogo de Nacional, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales luego del reciente título logrado por los tricolores en la Liga AUF Uruguaya, con el que entiende que lograron “cerrar” el duelo por la muerte de Juan Izquierdo, el zaguero albo que falleció en agosto de 2024 tras descompensarse en el partido ante Sao Paulo por Copa Libertadores.

El profesional estuvo en Brasil cuando el defensa estuvo internado, acompañando a la familia y a los directivos del club, y luego del fallecimiento trabajó junto al plantel.

Este martes, varios días después del título cuya copa llevaba el nombre de Juan Izquierdo, Benchoam publicó un mensaje en sus redes en el que contó todo lo que atravesaron.

“Los campeonatos se miden por logros en un determinado tiempo. Pero este campeonato no se midió solo en tiempo: se midió por etapas. El domingo pasado se cerró una etapa en un tiempo distinto al de un campeonato habitual… o quizás, nuestro “campeonato” duró 16 meses. Fue el tiempo que necesitábamos para poder cerrar”, señaló.

“Esta etapa era un deber moral que todas las personas que forman el club sentíamos que teníamos que cumplir. Y cerrar no significa olvidar, sino ponerlo a un costado para que nos acompañe. El duelo sigue estando, pero ahora cada uno lo procesará individualmente o en grupo”, agregó.

Luego, señaló: “Para muchos, este campeonato fue alegría y felicidad. Para nosotros fue algo más. No fue la alegría de conseguir algo propio, sino la alegría y el alivio de devolverle a alguien algo de lo que nos dejó. O quizás, el desafío de lograr algo que significaba más que un título. Porque si hay una verdad, es que el deber mueve más que un premio”.

“Por eso destaco a este grupo y a este equipo. Porque tiene valores que, al menos para mí, marcan la diferencia: en los momentos fáciles se exigieron y en los difíciles, se levantaron y siguieron. Fueron RESILIENTES. Pero sobre todo —en un mundo donde el éxito parece individual y “endiosarse” parece la forma— eligieron el camino opuesto: ser ALTRUISTA. Se dejaron de lado por cumplir un deber en conjunto”, destacó.

“Los que se quedaron del año pasado sabían que nos lo debíamos. Y mi admiración a quienes vinieron, porque vinieron a colaborar para cerrar un duelo de otros (más solidario, imposible)”, agregó el psicólogo.

“Por eso, cuando me preguntan cómo se manejan los egos, la respuesta es que no lo sé, porque al menos acá, no existieron”, indicó. “Rolón escribió: “somos, en parte, aquello que pedimos”. Y nosotros somos (en gran parte) lo que Juan nos dejó”.

“Gracias a todos los que lucharon por esta causa, y sobre todo a esos 11 jugadores que en cada partido se hicieron responsables de cerrar una etapa para todos los que estamos atrás. Porque en este caso no se pusieron el equipo al hombro: cargaron con expectativas y dolores, propios y ajenos. A ellos, todo (los que están en las fotos y los que no). Gracias y admiración. Hicieron que lloremos y respiremos. Los recordaré por siempre”, finalizó.

