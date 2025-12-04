Dólar
UTE Premia 2025: de cuánto es el descuento en la factura de energía de diciembre según la tarifa contratada

UTE Premia beneficiará a 695.959 clientes y tendrá un costo total aproximado de $377,5 millones más IVA

4 de diciembre 2025 - 11:39hs
Factura de UTE.
Factura de UTE. Leonardo Carreño

Lo que importa

El directorio de UTE aprobó un descuento en las facturas de energía para clientes residenciales y no residenciales en diciembre, una medida que se implementa de forma continua desde hace 14 años. La decisión, tomada por mayoría, beneficiará a 695.959 clientes con descuentos promedio de $542, representando un costo total aproximado de $377,5 millones más IVA.

Contexto

Este beneficio, conocido como "UTE Premia", ofrece un descuento del 100% en el cargo fijo y la potencia contratada para los clientes residenciales con tarifas como Doble Horario, Triple Horario y Residencial Simple, con una potencia contratada de hasta 4,6 kW. Para los clientes no residenciales con tarifas General Simple y General Hora Estacional también se aplica este descuento. Además, aquellos con tarifas de Consumo Básico Residencial recibirán un 75% de bonificación en el cargo mensual.

Este año, la medida generó dudas sobre su continuidad debido al impacto que podría tener en la inflación de diciembre, ya que altera los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, tras varias discusiones, el directorio aprobó la medida.

Cómo sigue

El descuento será aplicado a las facturas de energía de diciembre, y los clientes que hayan pagado sus facturas de manera puntual entre octubre de 2024 y setiembre de 2025 podrán acceder a este beneficio. Aunque hubo un voto en contra de un director del directorio, el plan de beneficios continúa de forma regular, como ha sido habitual en los últimos años.

