Maximiliano Rodríguez de Pasfer: la promesa de Basso el día antes de morir y los animales que faltan

“Maxi, me tenés que firmar estos contratos”, le dijo Gustavo Basso al dueño de Pasfer un día del año 2023. Desde ese momento se convirtió en tomador de ganado de Conexión Ganadera sin saberlo, según declaró ante el fiscal del caso en la última audiencia en la que fue indagado.

Según surge del audio de esa audiencia, al que accedió El Observador, el interrogatorio a Maximiliano Rodríguez del fiscal de Lavado Enrique Rodríguez el 19 de noviembre, giró en torno al motivo por el cual el productor rural y ahora contratista de fútbol, le firmó 69 contratos a Basso para hacerse cargo de ganado de Conexión Ganadera, sin aparentemente, obtener nada a cambio.

También se centró en la faltante de ganado entre los animales que debería haber según los contratos y lo que se encontró en el campo de Pasfer cuando el MGAP hizo una inspección.

Según el relato del propio Rodríguez, su vínculo con Basso comenzó en 2019 y desde ese momento “siempre” financió a Pasfer con adelantos que le pedía a Basso. Dijo que “el centro de la relación con Basso”, era que “él ponía las condiciones”.

Esos adelantos eran por US$ 100 mil, US$ 150 mil, US$ 200 mil y en un año llegaban a US$ 4 millones. “Digo capaz, no lo tengo constatado”, afirmó. Asimismo admitió que el costo anual de la empresa eran US$ 800.000, y el resto del dinero que le adelantaba Basso lo destinaba a compra de ganado.

Declaración jurada sobre ganado hecha “a ojo”

Ante una pregunta del fiscal sobre cómo realizaba las declaraciones juradas que tenía que entregar a Dicose, Rodríguez dijo recordar una del 30 de junio de 2024 en la que anotó 3 .711 animales de inversores de Conexión Ganadera.

"¿En qué se basaba para poner esos números?", le consultó el fiscal. “Yo los números del contrato no los tuve hasta que pasó toda esta catástrofe el año pasado”, dijo y agregó que la si bien la declaración jurada se vencía en julio, la “terminó haciendo” el 27 de setiembre a solicitud del ministerio que le interdictó el campo.

Agregó que hizo “un cálculo a ojo” en base a un número que surgía del sistema, ya que si bien él no tenía acceso le pidió a una persona que prefirió no nombrar, que le pasara lo que existía en el campo. “En ese momento existían 4 .047 a nombre de inversores, y lo que se hizo fue un cálculo a ojo, se puso 3 .711 a nombre de inversores”. Había declardo tener en total 12.800.

El fiscal quiso saber si tenía como capataz a Emilio Roberto Iewdiukow, por qué no le pidó a él que le dijera cuántos animales había. Le leyó además lo que declaró Iewdiukow en el ministerio: la estancia tiene unas 12 .000 hectáreas, se plantan unas 2 .500 hectáreas de arroz, lo que permite un máximo de unas 8 .000 reces adentro del campo.

“Le digo, porque de un campo con una capacidad de 8 .000, usted declara casi 13 .000, estamos hablando de 5 .000 faltantes, no es poca cosa”, le dijo el fiscal.

A partir de ese momento, el dueño de Pasfer ingresó en un tira y afloje con el fiscal por las cifras del ganado que había en el campo. Rodríguez justificó que “seguramente con el atosigamiento que le hicieron” al capataz “declaró nervioso y dijo algo que no es”.

Gustavo Basso En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera

El fiscal le respondió que el capataz declaró más de una vez y que le estaba haciendo las preguntas basado en las declaraciones juradas, el conteo de animales, las cifras finales, cifras iniciales. "Le estoy hablando sobre lo que tengo, no sobre algo que yo supongo, entonces lo que yo estoy diciendo es, usted tiene una declaración jurada a junio de 2024, en la que figuran 12 .860 animales. Después de esa fecha tiene entradas por 6.352, tiene salida por 553 en el recuento cuando se hizo el recuento se encontraron 822 y tiene menos 17.837”.

Rodríguez admitió que tenía “algún entrevero en cuanto a papeles” lo que luego tradujo en “desprolijidad general” Pero insistió en que más allá de eso, las cifras del fiscal estaban mal. Aseguró que no entraron 6 .000 animales, y no son entradas, sino “movimientos internos de propiedad”.

El fiscal insistió: "¿Alguna vez los animales de conexión, los cinco mil y pico animales estuvieron en su campo? Estoy esperando hace 20 minutos que me responda". La respuesta de Rodríguez fue que no.

El penalista Jorge Barrera, presente en la audiencia como defensor de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quiso saber de esas cifras según las cuales firmó contratos por 5.758 animales pero solamente apareció el 9.7 % de los animales que tendrían que existir. “¿Usted tenía conocimiento de esa situación o firmaba los contratos y confiaba en Basso en que lo que Basso le decía en algún momento se iba a solucionar?”

“Lo que dijo al final es tal cual. Los contratos se firmaban en total confianza y la fecha de finalización de todo este tema iba a ser junio del 25. Después pasó todo lo que pasó. Y yo hice confianza en ello”, respondió Rodríguez.

Luego reflexionó: “Si Basso inventó esto, no sólo que estafó 4 .300 personas, a mí también (...) es lo que me quema la cabeza desde que arrancó todo este tema. El dicho vulgar dice embromaron a un pueblo. Entonces, acá embromaron a más de un pueblo. A mí también”.

Justificó en esa situación el hecho de que al enterarse de que tenía ganado de Conexión Ganadera llamara a los inversores a ofrecerles comprarles esos animales al 60% del precio. "Hoy van a cobrar menos del 12%. Pero ya está. Les ofrecí y terminé denunciado y teniendo que explicar ese llamado. Yo soy el que llamó al ministerio para que vengan en febrero a revisar el campo, también me tiro un tiro en el pie”, dijo.

Nada a cambio y la promesa de Basso

El fiscal de Lavado insistió a lo largo de las dos horas y media que duró el interrogatorio en querer saber cómo fue que Basso le pidió que firmara los contratos y qué le ofreció a cambio, a los que Rodríguez dijo que “por más increíble que le parezca, no existió esa charla”.

Contó que pasaba los lunes por la oficina de Pereira de la Luz a firmar los contratos, y que no estaban firmados por el inversor aunque si estaban sus nombres, cosa que el "chusmeaba"

- ¿Nunca le causó chusmear ver si efectivamente los animales de esa gente entraron a su campo?

- Es lo que le estoy diciendo, hay 22 contratos que nunca entraron

- Por eso...¿nunca tuvo la curiosidad o iniciativa?

- Lamentablemente no

- ¿Usted cobraba el 3 % como tomador?

- No, pero no estaba predispuesto, señor fiscal

- ¿Que cobraba usted por tener animales?

- Cero

- Tiene un campo como usted dijo pagaba US$ 800 mil anuales por tener ese campo y usted me está diciendo que por tener los animales como tomador porque figuraba en el contrato que firmaba usted, usted no recibía un peso¿ cuál era su beneficio?

- Porque yo no era tomador, yo firmaba contratos para Basso

- Yo estoy tratando que usted me diga cuál era su beneficio de figurar como tomador, y tomador era ¿sabe por qué? porque hay animales de Conexión Ganadera que se encontraron en su campo y que están en los contratos con usted como tomador, así sean tres animales, cuatro o cincuenta, la pregunta que yo le estoy haciendo era, quiero entenderlo, ¿me entiende?

- Los adelantos que le pedía a Basso

- Pero los adelantos no era un beneficio porque los adelantos se los daba Basso y usted me está diciendo que se los pagaba entonces ¿cuál era su beneficio de tener de darle otro plus a Basso?

- Pero que yo no soy consciente de que le diera un plus.

- ¿Ah no?, pero usted no es consciente de que firmaba contrato y usted se obligaba, y que en su campo recibía animales?

- Para eso vengo a arreglar el tema. Me molesta la situación.

- No me diga por los préstamos o por los adelantos, porque usted mismo me está diciendo que se los pagaba

- Entonces no le puedo decir nada. No lo sé.

En la misma línea de insistir en qué obtenía a cambio, el fiscal le siguió preguntando y Rodríguez dijo que por los adelantos que le daba Basso le cobraba un interés del 1 % mensual.

Luego el fiscal volvió sobre la misa pregunta: "Vuelvo a lo mismo señor, ¿qué necesidad de esto otro? ¿por qué no lo cuestionó nunca? ¿por qué nunca le dijo pero si ya me estás cobrando el 1% por qué además te tengo que firmar esto? con el agregado que le mandaba animales a su campo de conexión entraban y entraron y están registrados que entraron y están declarados por ustedes que entraron y están en el sistema del ministerio entonces usted recibía sus campos para atender animales". El indagado no respondió.

A continuación el abogado Barrera le preguntó cuándo se enteró que los US$ 12 millones que le había adelantado vinieron de Conexión Ganadera.

"Empecé a sospecharlo el día anterior a la muerte de Gustavo Basso, porque hay una serie de envíos de cuentas, y ahí es donde no me cerraba nada con nada. Nada con nada, lo llamo, lo llamo tres veces, ´esto lo tengo que arreglar porque esto es una locura´. Y me dijo ´quedate tranquilo, mañana almorzamos´. Le reclamo que me debía una fortuna: ´quedate tranquilo, mañana te llevo un millón de dólares en cheques, quedate tranquilo´. Lo llamé un montón de veces porque estaba desesperado, porque era una locura lo que estaba pasando. Al otro dia se murió", respondió el titular de Pasfer.

"Entonces, ¿a quién le haría firmar los contratos alguien bien de vivo como Gustavo Basso? A la mujer (dijo en relación a Daniela Cabral y Don Coraje), a Gladenur porque necesitaba plata, y a Maxi Rodríguez porque no le quedaba otra. Entonces digo, ahí está la muestra de lo que es Basso", afirmó pese a que al principio había dicho que no quería echarle la culpa a Basso.

Compras de bienes y sociedades

Sobre el final de la audiencia el fiscal interrogó a Rodríguez sobre la compra de un padrón en el departamento de Canelones en 2021 por US$ 1,4 millones y otro en paysandú en 2023. Sobre el primero dijo que es en Colinas de Carrasco, cerca de Los Aromos, afirmó que lo perdió porque entró en cesación de pagos luego de la "catástrofe de Conexión Ganadera".

Luego afirmó de las sociedades que integra o integró y mencionó Sport Player Management, SAS, Dysloy Company, SAS, y Viarol Sociedad Anónima. De las tres la que sigue funcionando es la primera que es la que se dedica "a presentar futbolistas". Afirmó que actualmente representa a 38. En esa sociedad es socio con Alejandro Lembo.

"Es mi socio en materia de fútbol y en un momento él puso la casa en garantía en Pasfer por un crédito y bueno es una de las cosas que hoy tengo una complicación porque es mi hermano la vida Alejandro Lembo y todo este tema de Conexión Ganadera me destrozó la empresa, me destrozó todo y eso es uno de los problemas que voy a tener".

Admitió tener cuentas del Banco de la Nación en Uruguay de Pasfer y cuentas personales en Puerto Rico y Estados Unidos a traves de las cuales realiza las ventas en el exterior de futbolistas.