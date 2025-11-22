Dólar
Nacional

Síndico informó al fiscal que de las cuentas de Conexión Ganadera se transfirieron US$ 23 millones a Pasfer entre 2020 y 2025

El reporte también señala que el escritorio rural Gustavo Basso le transfirió US$ 6 millones a la empresa de Maximiliano Rodríguez

22 de noviembre 2025 - 5:00hs
Gustavo Basso

Gustavo Basso

El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Cuando declaró este martes ante fiscalía de Lavado, el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, afirmó que Gustavo Basso le pidió que firmara los contratos en los que figura como tenedor de ganado de Conexión Ganadera “como condición” para prestarle dinero y dijo que le llegó a prestar en total US$ 13 millones.

También aclaró como era su trato con Basso con quién tenía confianza: él le entregaba dinero en calidad de adelanto a cuenta de las futuras ventas de ganado, ya que el escritorio rural de Florida vendía el ganado de Pasfer con el que anualmente hacía unos US$ 5 millones. pero necesitaba el capital para poder funcionar y Basso se lo daba. Dijo también que él le fue devolviendo dinero y que Basso le debía US$ 4,5 millones que reclamó en el concurso de la sucesión.

Ahora surgió un nuevo dato sorprendente. De acuerdo a los registros existentes en Conexión Ganadera entre el 21 de febrero de 2020 y el 28 de marzo de 2025 se registraron egresos contables de la empresa a Pasfer por US$ 23.638.146, le informó el síndico Alfredo Ciavattone al fiscal Enrique Rodríguez, en un escrito al que accedió El Observador.

El síndico también señala que de acuerdo con información aportada por la UIAF del Banco Central, entre el 20 de julio de 2020 al 15 de enero de 2024 existen transferencias bancarias desde una cuenta del BROU a nombre de Conexión Ganadera, a otras tres cuentas del BROU cuyo titular es Pasfer por US$ 12.628.483, cifra que coincide con lo que declaró Rodríguez.

Ciavattone agregó que en la documentación del escritorio Rural Basso surge que entre el 12 de marzo de 2018 y el 28 de marzo de 2025, se registraron egresos contables de Conexión Ganadera a favor de Pasfer SA por la suma de US$ 6 millones.

Asimsmo se identificaron transferencias bancarias en el período comrendido entre el 19 de octubre de 2021 al 1 de julio de 2024 desde la cuenta del BROU a nombre del escritorio rural Gustavo Basso a las mismas tres cuentas de Pasfer que le había transferido dinero desde Conexión Ganadera, estas por US$ 1.180.000.

También se identificó una transferencia bancaria con fecha 7 de febrero de 2023 desde la cuenta a nombre de Basso y Daniela Cabral a la cuenta de Pasfer por US$ 100.000.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que el fiscal Rodríguez solicitará un análisis de las cuentas bancarias antes de tomar una resolución con respecto a Rodríguez, que espera tomar antes de la feria judicial de enero. Entiende que todas estas cifras no están muy claras.

La empresa que dirige Rodríguez aparece como tomadora de ganado en 69 contratos. Sin embargo, dijo al declarr esta semana que hay cuatro o cinco contratos que él no firmó y que hay más de 20 contratos en los que si bien figura con ganado, esos animales nunca ingresaron a su campo.

Por otra parte el fiscal intenta esclarecer cómo ocurrió la venta de 3.500 animales que estaban bajo el cuidado de Pasfer en diciembre después de la muerte de Basso.

Temas:

Conexión Ganadera Pasfer Gustavo Basso

