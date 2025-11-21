"Entrás tarde al programa haciéndote la estrella": fuerte cruce al aire entre Alberto Kesman y Ernesto Faría en Radio Universal

El momento de la pelea entre Alberto Kesman y Ernesto Faría

Como en todos los programas deportivos uruguayos, el tema del día este viernes en La oral deportiva, el programa de Alberto Kesman en Radio Universal, fue la conferencia de prensa que el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, dio en la noche del jueves.

La charla de Bielsa al respecto del rendimiento de la selección y de su vínculo con los jugadores motivó una discusión encendida entre Kesman y su compañero Ernesto Faría , que subió de tono y terminó con gritos de parte del "Mariscal".

Comentando lo dicho por Bielsa en la conferencia y sobre el complicado vínculo entre el técnico y los futbolistas, Kesman planteó que los jugadores de la selección no se expresaron públicamente sobre el tema, y Faría estableció que el entrenador habló bien en la conferencia de los tres jugadores que hablaron de él de forma más o menos directa: Luis Suárez, Agustín Canobbio y Lucas Torreira . Además, Faría señaló que la cuestión del relacionamiento era un tema a resolver en la interna de la selección.

El intercambio con Kesman empezó a escalar cuando en el intercambio entre ambos periodistas, Faría dijo "Bielsa es un sorete de mierda que los trata mal".

Ese comentario llevó a que Kesman reaccionara con sorpresa y enojo. "¿Por qué te calentás?, que sos, ¿el dueño de la verdad?, estás en personaje", le dijo a su colega.

"¿Qué te calentás si vos sos periodista? Acá tenés toda la confianza del mundo, y hasta entrás tarde al programa haciéndote la estrella, y acá venimos todos a laburar. No me hagas calentar", siguió Kesman.

"¿Personaje de qué? Son la 1 de la tarde y no hablé", le respondió Faría.

"No hablás porque no querés, te doy la palabra y me decís 'hable usted primero'. Y entrás más tarde al programa, no seas malo, conmigo podés hablar, pero a pesetearme no", respondió Kesman.

Ya con la discusión establecida, y con el tercer conductor en el estudio, Martín Kesman, mirando fijo su laptop, Faría se justificó por su llegada tarde, explicando que se había quedado conversando con colegas de la radio, y no entró al estudio hasta que cerró la conversación.

"Podés decir lo que quieras, pero sobrar no. Sobradores no", siguió Kesman, molesto.

"Sobrador no, yo lo que dije es como es Bielsa, no les gusta como los trata, sorete como parece ser, pero yo no digo que usted lo diga", replicó Faría.

"Yo no tengo nada que ver, yo digo lo que tengo que decir y respeto a todo el mundo", comentó Kesman, mientras su compañero de programa aseguró "yo no me caliento, si a los jugadores no les gusta se lo tienen que decir ellos".

Kesman mandó a un aviso comercial y pidió cambiar de tema, para pasar a discutir la previa del Clásico entre Nacional y Peñarol que se jugará este domingo, la primera final del Campeonato Uruguayo de este año.