Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / RADIO

La furia de Alberto Kesman por las mediciones de radio: "Que no se olviden que la gente no es estúpida"

El periodista deportivo y relator de Universal, Alberto Kesman, se refirió a los resultados de las mediciones de audiencias que publicó el Buró de Radios

5 de noviembre 2025 - 11:30hs
Alberto Kesman&nbsp;

Alberto Kesman 

La Tele

Luego de la publicación de las mediciones de audiencia realizadas por la encuestadora Factum para el Buró de Radios (organización que nuclea a buena parte de las emisoras montevideanas y metropolitanas), Alberto Kesman expresó su molestia en torno a los resultados y apunto contra la transparencia del estudio.

“Cada uno hace su negocio, pone la plata donde quiera ponerla, y apuesta a lo que quiere”, comentó Kesman este martes durante la transmisión de La Oral Deportiva.

“Universal es una sola radio, AM, no es un consorcio poderoso. Es humilde”, dijo el periodista deportiva en referencia al caso de otras emisoras como El Espectador Deportes, que agrega los escuchas la 810 AM y la frecuencia 92.5 en FM y se ubicó en el primer lugar. “Acá no hay una FM”, acotó.

Más noticias
Alberto Kesman
REDES SOCIALES

Alberto Kesman se equivocó con el nombre del nuevo técnico de Nacional y las redes lo convirtieron en meme: la reacción del relator

Gustavo pelado Cordera
CANCELACIÓN

Colectivo feminista pidió cancelar el show de Gustavo Cordera en la Semana de Rocha: las razones de la carta firmada por más de 200 personas

“Está bien la medidora de audiencia, bien los que la mandaron a hacer, bien los que pagaron”, dijo Kesman y agregó: “Universal no pagó nada, no entró en esa”.

El relator, que lleva más de medio siglo en la radio, fue contundente a la hora de señalar la medición: “Con la gente todo, sin la gente nada. Que no se olviden que la gente no es estúpida”.

Por otro lado, Kesman expresó que los números realmente medibles para él son los de las transmisiones en vivo por el canal de Youtube del programa, que son públicos en tiempo real. “El otro día en el Campeón del Siglo me vinieron a felicitar colegas por los números de YouTube, los verdaderos medibles. Unos días después sale una cosa que nada que ver”, comentó.

Kesman apuntó contra la encuestadora y sugirió que el estudio “debe ser muy transparente" porque "da cosas importantes".

La gente no es boluda, saben perfectamente. Esto no se hace para la gente, se hace para las agencias publicitarias, para los grandes comerciantes”, señaló Kesman y se refirió a la cercanía de uno de los eventos deportivos más grandes de la industria: la Copa del Mundo que se jugará en 2026. “Viene el campeonato del mundo, hay que comprar el mundial”, apuntó.

“Todo llega a su verdad, puede tardar. A esta altura del campeonato no me voy a preocupar de lo que hacen otros. Que otros sean dueños de sus hechos, yo soy dueño de mi conducta”, concluyó.

Embed - PLAZA DESCENDIÓ A LA B Y RAMPLA DEJA DE SER SAD - PELOTEANDO EN VIVO - 04/11/2025

Temas:

Alberto Kesman Universal Radio

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Incautación de la serie de allanamientos que acabó con la detención del Betito Suárez
ALLANAMIENTO EN EL CERRO

Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos