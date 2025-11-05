La furia de Alberto Kesman por las mediciones de radio: "Que no se olviden que la gente no es estúpida"

Luego de la publicación de las mediciones de audiencia realizadas por la encuestadora Factum para el Buró de Radios (organización que nuclea a buena parte de las emisoras montevideanas y metropolitanas), Alberto Kesman expresó su molestia en torno a los resultados y apunto contra la transparencia del estudio.

“Cada uno hace su negocio, pone la plata donde quiera ponerla, y apuesta a lo que quiere”, comentó Kesman este martes durante la transmisión de La Oral Deportiva .

“Universal es una sola radio, AM, no es un consorcio poderoso. Es humilde” , dijo el periodista deportiva en referencia al caso de otras emisoras como El Espectador Deportes, que agrega los escuchas la 810 AM y la frecuencia 92.5 en FM y se ubicó en el primer lugar. “Acá no hay una FM”, acotó.

“Está bien la medidora de audiencia, bien los que la mandaron a hacer, bien los que pagaron”, dijo Kesman y agregó: “Universal no pagó nada, no entró en esa” .

El relator, que lleva más de medio siglo en la radio, fue contundente a la hora de señalar la medición: “Con la gente todo, sin la gente nada. Que no se olviden que la gente no es estúpida”.

Por otro lado, Kesman expresó que los números realmente medibles para él son los de las transmisiones en vivo por el canal de Youtube del programa, que son públicos en tiempo real. “El otro día en el Campeón del Siglo me vinieron a felicitar colegas por los números de YouTube, los verdaderos medibles. Unos días después sale una cosa que nada que ver”, comentó.

Kesman apuntó contra la encuestadora y sugirió que el estudio “debe ser muy transparente" porque "da cosas importantes".

“La gente no es boluda, saben perfectamente. Esto no se hace para la gente, se hace para las agencias publicitarias, para los grandes comerciantes”, señaló Kesman y se refirió a la cercanía de uno de los eventos deportivos más grandes de la industria: la Copa del Mundo que se jugará en 2026. “Viene el campeonato del mundo, hay que comprar el mundial”, apuntó.

“Todo llega a su verdad, puede tardar. A esta altura del campeonato no me voy a preocupar de lo que hacen otros. Que otros sean dueños de sus hechos, yo soy dueño de mi conducta”, concluyó.