/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

Alberto Kesman se equivocó con el nombre del nuevo técnico de Nacional y las redes lo convirtieron en meme: la reacción del relator

Alberto Kesman se equivocó al escribir el nombre del nuevo técnico de Nacional y los internautas no se la dejaron pasar

28 de octubre 2025 - 12:43hs
Alberto Kesman

Alberto Kesman

Diego Battiste

Este lunes fue un día agitado para el Club Nacional de Football. El equipo decidió despedir a su entrenador, Pablo Peirano, y horas después anunció a su reemplazo como DT, el exjugador y hasta ayer, entrenador de Boston River, Jadson Viera. O, como lo bautizó el relator Alberto Kesman, "Jackson".

En un posteo publicado por el periodista deportivo de Radio Universal y Canal 12 para comunicar la noticia de la contratación de Viera, Kesman escribió "Jackson (sic) Viera nuevo DT de Nacional. Llega junto a sus colaboradores Martiñones, Ribair Rodríguez y el Prof. Souto. Comenzaría a trabajar mañana y ya dirigiría contra Cerro".

Aunque poco después "el Mariscal" corrigió el error con otro tuit donde agregó el nombre correcto del técnico, los usuarios de la red social X no se la dejaron pasar, y aprovecharon el equívoco de Kesman para crear memes y bromear con el nombre inventado por el relator.

SHOWS EN 2026

Bryan Adams vuelve a Uruguay y tocará en el Centenario: los detalles de la cuarta visita del cantante canadiense al país
SHOWS EN 2026

Bryan Adams vuelve a Uruguay y tocará en el Centenario: los detalles de la cuarta visita del cantante canadiense al país

Enzo Vogrincic
SERIES

Enzo Vogrincic protagonizará una serie para Netflix: de qué va y cuándo se estrena

La mayoría recurrió a la imagen del cantante pop estadounidense Michael Jackson, elaborando montajes donde aparece con la camiseta de Nacional o emulando las placas de redes sociales con las que el club tricolor anuncia a las nuevas incorporaciones.

Otros elaboraron montajes del artista en el Parque Viera, el estadio de Wanderers, casualmente el estadio en el que Pablo Peirano dirigió por última vez a Nacional antes de ser despedido. También hubo menciones a la calle Jackson y al bar del mismo nombre.

Algunas horas después, Kesman volvió a la red social X para agradecer los comentarios humorísticos y la reacción de sus seguidores, que le perdonaron el error. "¡Gracias a todos por la buena onda! ¡Yo también me reí mucho de mi error y del humor que le puso la gente!", comentó.

SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

La fiscal Sandra Fleitas. Archivo
FISCALÍA

La denuncia contra Cardama será investigada por la fiscal Sandra Fleitas, a quien Charles Carrera intentó recusar y que archivó la denuncia falsa contra Orsi

