Alberto Kesman se equivocó con el nombre del nuevo técnico de Nacional y las redes lo convirtieron en meme: la reacción del relator

Este lunes fue un día agitado para el Club Nacional de Football. El equipo decidió despedir a su entrenador, Pablo Peirano, y horas después anunció a su reemplazo como DT, el exjugador y hasta ayer, entrenador de Boston River, Jadson Viera . O, como lo bautizó el relator Alberto Kesman , "Jackson".

En un posteo publicado por el periodista deportivo de Radio Universal y Canal 12 para comunicar la noticia de la contratación de Viera, Kesman escribió "Jackson (sic) Viera nuevo DT de Nacional . Llega junto a sus colaboradores Martiñones, Ribair Rodríguez y el Prof. Souto. Comenzaría a trabajar mañana y ya dirigiría contra Cerro".

Aunque poco después "el Mariscal" corrigió el error con otro tuit donde agregó el nombre correcto del técnico, los usuarios de la red social X no se la dejaron pasar, y aprovecharon el equívoco de Kesman para crear memes y bromear con el nombre inventado por el relator.

La mayoría recurrió a la imagen del cantante pop estadounidense Michael Jackson, elaborando montajes donde aparece con la camiseta de Nacional o emulando las placas de redes sociales con las que el club tricolor anuncia a las nuevas incorporaciones.

Jackson Viera nuevo DT de Nacional . Llega junto a sus colaboradores Martiñones ,Ribair Rodríguez y el Prof Souto .Comenzaría a trabajar mañana y ya dirigiria contra Cerro .

Otros elaboraron montajes del artista en el Parque Viera, el estadio de Wanderers, casualmente el estadio en el que Pablo Peirano dirigió por última vez a Nacional antes de ser despedido. También hubo menciones a la calle Jackson y al bar del mismo nombre.

Algunas horas después, Kesman volvió a la red social X para agradecer los comentarios humorísticos y la reacción de sus seguidores, que le perdonaron el error. "¡Gracias a todos por la buena onda! ¡Yo también me reí mucho de mi error y del humor que le puso la gente!", comentó.