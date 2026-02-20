Renunció el director de las radios públicas por diferencias en la asignación del presupuesto

Las radios del Sodre transmitirán un documental de ficción acerca de los hechos de 1811

Daniel Ayala, quien se desempeñaba como director de Radiodifusión del Sodre, renunció este jueves a su cargo, luego de haber comunicado a las autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN) que ponía su cargo a disposición a principios de esta semana.

Según informó Informativo Carve y confirmó El Observador, Ayala renunció a la dirección de las radios públicas —que comprende a las emisoras Radio Uruguay, Babel FM, Radio Cultura y Radio Clásica— luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura en la que se manifestaron diferencias en la asignación del presupuesto destinado a las radios.

Ayala se reunió con la directora del Secan, Érika Hoffman la semana pasada y solicitó un 15% más del presupuesto asignado, lo que según lo informado en Carve, no fue tenido en cuenta por las autoridades. En total, las radios públicas recibieron el 18% de los recursos destinados al Secan por parte del MEC.

El ahora exdirector estuvo vinculado con este organismo por más de tres décadas desde la conducción de Radioactividades, que se emite en Radio Uruguay. Ayala también fue director de programación de M24 y ha tenido cargos políticos en el departamento de Florida, donde fue director de Cultura y Deportes de dicha intendencia.

El Observador se comunicó con Ayala, que confirmó esta noticia aunque prefirió no hacer comentarios sobre la misma.