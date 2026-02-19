Gobierno de Orsi evalúa enviar ayuda humanitaria "simbólica" de leche en polvo y arroz a Cuba

El canciller Mario Lubetkin confirmó este jueves que el gobierno que encabeza Yamandú Orsi está evaluando el envío de ayuda humanitaria "simbólica" a Cuba , consistente en leche en polvo y arroz.

"Siempre cuando podemos, de alguna manera, dar una mano, tratamos de dar una mano", explicó Lubetkin en una rueda de prensa posterior a la interpelación que tuvo lugar en la Comisión Permanente por diversos temas, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la situación en Venezuela y la suspensión de las visas de residencia a uruguayos por parte de Estados Unidos.

Pese a que la intención del gobierno sería enviar la ayuda, el canciller reconoció que el transporte y la logística no son fáciles de sortear.

"Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices . ¿Cuál es el problema? Tenemos también problemas de transportación y de llevarlo para allí. Nos han contactado agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en los temas alimentarias. Estamos hablando con ellos. Ojalá podamos dar una mano ", agregó Lubetkin.

Aunque aclaró que el envío "siempre va a ser simbólico". Sobre los productos a enviar, detalló que serían leche y polvo y también "podría ser" arroz. La intención de enviar esta ayuda humanitaria había sido informada este jueves por el semanario Búsqueda.

Lubetkin insistió en que es una postura de "solidaridad" histórica que tiene Uruguay, que no es exclusiva de un "país o un régimen".

Crisis energética en Cuba y convoy humanitario

La Habana, Cuba LA HABANA (CUBA), 19/02/2026.- Fotografía que muestra una estación de servicio cerrada este martes 17 de febrero, en La Habana (Cuba). Pequeñas empresas privadas cubanas confirmaron este jueves a EFE que ya han empezado a recibir en la isla combustible importado en medio del bloqueo petrolero de EE.UU. al país. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Un convoy internacional con ayuda humanitaria para Cuba, que enfrenta una grave crisis económica agudizada por un cerco petrolero de Washington, llegará a La Habana el 21 de marzo, anunciaron este jueves sus organizadores.

"En respuesta a la abrumadora solidaridad mundial con Cuba (la idea inicial de) la Flotilla se ha convertido en un Convoy coordinado por aire, tierra y mar, que convergerá en La Habana el 21 de marzo", informan los organizadores en un documento enviado a la AFP.

Organizado por "una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas", "Nuestra América Convoy To Cuba" llevará a la isla "alimentos, medicinas, suministros médicos y bienes esenciales", precisan.

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración de Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

Después de bloquear los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, Trump amenazó con aplicar aranceles a países que vendan hidrocarburos a La Habana.

En el comunicado, la activista climática sueca Greta Thunberg, que participó en 2025 en la Flotilla Global Sumud (que significa resiliencia en árabe) organizada para llevar ayuda a Gaza desafiando el bloqueo marítimo de Israel, confirma su apoyo al convoy, sin precisar si viajará a Cuba.

"Apoyo este convoy a Cuba no solo porque su pueblo necesita toda la ayuda que el convoy puede llevar", sino "porque la solidaridad internacional es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para hacer frente a figuras imperiales como Trump y (el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu", afirma Thunberg.

Por su parte, el activista político estadounidense David Adler, que organiza el convoy, destacó que persiguen el mismo objetivo que el año pasado con su flotilla a Gaza: "desafiar un bloqueo que estaba matando de hambre a la población civil".

Con información de AFP