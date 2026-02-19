Dólar
Juventud vs Guaraní EN VIVO por segunda ronda de Copa Libertadores: en el Parque Viera, el pedrense se vuelve a ilusionar

Juventud recibe a Guaraní en el Parque Viera en partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores

19 de febrero 2026 - 18:45hs
Juventud y Guaraní se enfrentan desde la hora 19.00 en el Parque Viera en partido correspondiente a la segunda fase de la Copa Libertadores. Los pedrenses vienen de eliminar en forma hazañosa a Universidad Católica de Ecuador y ahora vuelven a ilusionarse con meterse en la tercera ronda previa a la fase de grupos.

Las estadísticas completas del partido

Minuto 22: pausa de hidratación

Es más Guaraní en el arranque del partido, mejor posicionado en campo, más fuerte y más rápido para los duelos individuales que se producen, juega más cerca del área de Sosa y ya ha inquietado en más de una ocasión.

Minuto 3: Sebastián Sosa salva a Juventud

Presión en salida de Guaraní, recuperación alta, remate de media distancia y Sebastián Sosa salva con una pelota que le impacta en el pecho.

Así jugará Guaraní

HBjJuT9WsAABsRr

La épica clasificación de Juventud

Mirá en esta nota los cinco componentes históricos que tuvo la clasificación de Juventud a la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Así jugará Juventud

HBjPuZIW8AAnw6t

Por dónde ver Juventud vs Guaraní

Mirá en esta nota las opciones para ver el partido.

