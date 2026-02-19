Juventud vs Guaraní EN VIVO por segunda ronda de Copa Libertadores: en el Parque Viera, el pedrense se vuelve a ilusionar

Juventud y Guaraní se enfrentan desde la hora 19.00 en el Parque Viera en partido correspondiente a la segunda fase de la Copa Libertadores. Los pedrenses vienen de eliminar en forma hazañosa a Universidad Católica de Ecuador y ahora vuelven a ilusionarse con meterse en la tercera ronda previa a la fase de grupos.
