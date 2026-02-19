Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Christian Oliva pasó la revisión médica, entrenó el miércoles con Santos, conoció al cuerpo técnico y sus compañeros, pero justo después le llegó al club una importante sanción de FIFA

19 de febrero 2026 - 15:39hs
 Christian Oliva

Foto: AFP

La FIFA prohibió este jueves a Santos de Brasil realizar nuevos fichajes por una deuda por la transferencia en 2023 del zaguero brasileño João Basso, procedente de Arouca portugués. El castigo cayó justo en medio de la llegada de Christian Oliva al club, procedente de Nacional.

La sanción por tres ventanas de fichajes, que entra en vigencia este jueves, ya figura en la base de datos de la web de la FIFA.

Ya el equipo de Neymar, institución que enfrenta dificultades económicas desde hace años, sumó refuerzos como los atacantes Gabigol y Rony o el polifuncional mediocampista Gabriel Menino.

El Peixe espera tener un mejor 2026 tras haber estado amenazado por el descenso en el Brasileirão el año pasado, en su regreso a la élite tras haber pasado una campaña en segunda división.

El castigo, por el momento, le impide inscribir al volante uruguayo Christian Oliva, según medios brasileños.

Según reportes de la prensa local, Santos debe pagar 2,6 millones de euros a Arouca por la compra de Basso.

El zaguero de 29 años jugó dos de los tres partidos del cuadro paulista en la vigente temporada de la liga brasileña.

En la actual ventana de fichajes, que cierra en Brasil el 3 de marzo, otros dos clubes fueron prohibidos de nuevas transferencias de la FIFA: Corinthians y Botafogo.

Ambas medidas fueron levantadas tras el pago de las deudas pendientes.

Según Globoesporte, Oliva, que viajó el lunes a Brasil, ya pasó la revisión médica y el jueves se presentó al entrenamiento donde conoció al cuerpo técnico y a los jugadores.

Su presentación quedó pendiente de los papeleos y la documentación necesaria para inscribir su contrato en la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ahora, este hecho totalmente ajeno al volante ex Nacional, complica su inscripción y también la contratación que ya acordó con el equipo de Neymar.

Ahora tiene que esperar que Santos consiga el dinero, cancele su deuda con Arouca y que FIFA le levante la sanción.

Christian Oliva santos FIFA

