Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Da Silva planteará a la bancada de su partido no votar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea hasta tener más información

"Pausa y reflexión", dijo el senador, que manifestó preocupación sobre la falta de información referida al impacto en algunos sectores de la puesta en marcha del acuerdo

19 de febrero 2026 - 17:39hs
Sebastián Da Silva. Archivo

Sebastián Da Silva. Archivo

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Motivado por un clima "tenso" en el Parlamento y la preocupación por el sector lácteo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció este jueves en la interpelación al canciller Mario Lubetkin que planteará a la bancada de su partido no votar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) hasta que no esté toda la información disponible.

"Pausa y reflexión", dijo a El Observador al explicar por qué quiere "esperar" a tener un due diligence y un panorama más claro sobre las medidas reparatorias que pudieran existir para los sectores más afectados.

El acuerdo firmado entre el Mercosur y la UE llegó con el respaldo de todo el sistema político, que conformó una comisión bicameral especial para tratar el tema con la mayor celeridad posible.

Más noticias
Unión Europea - Mercosur: un vínculo que sigue generando cuestionamientos en el bloque europeo.

Novedades sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea: salvaguardias en Europa y aprobación inicial en Argentina

El canciller de la República, Mario Lubetkin. Archivo 
MERCOSUR UE

Parlamento empezó a tratar acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que, según Lubetkin, transformará a Uruguay en los próximos años

Sin embargo, Da Silva planteó reparos respecto a esa estrategia, en la que el gobierno busca que Uruguay se convierta el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo.

"Imploramos información y la respuesta que ha dado el gobierno es que llegaron tarde a un acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)", señaló el senador blanco en la Comisión Permanente en relación al estudio de impacto que está elaborando ese organismo internacional, pero que no está culminado.

Da Silva, entonces, se refirió a que el tratamiento del acuerdo en la comisión es una especie de navegación "a ciegas" y que hay "algunos temas que son muy sensibles". Por ejemplo, el impacto que tendrá en sectores como el lechero y la quesería.

"Y uno se pregunta: ¿cuál es el apuro para yo tener que votar esto si no tengo toda la información? Si en Europa (...) vaya a saber uno el tiempo que demora. ¿No será que tengo que esperar el estudio de factibilidad del BID para poder analizar claramente si lo que vamos a votar no es el principio del fin de los tamberos?", se preguntó.

Además de la falta de información sobre el impacto, Da Silva volvió a aludir al clima en el Parlamento y al vínculo entre oficialismo y oposición.

"Me tiembla la mano. Lo que estoy viendo es que no hay necesidad, el gobierno tampoco ha hecho nada para que nosotros tengamos que tener un gesto superlativo para que vayamos contra nuestras creencias. Vamos a hacer las cosas como se deben", dijo.

"Que aprendan. Tienen que empezar a aprender a valorar las cosas. Tienen que empezar a aprender a valorar las cosas, porque puede pasar que se vote el acuerdo porque la mayoría la tienen pero lo van a votar solo los frenteamplistas y no el sistema político en conjunto entrando de manera unificada a Bruselas, a Estrasburgo", explicó.

En la sesión de este jueves el diputado Juan Martín Rodríguez, interpelante en la Comisión Permanente, también aludió al clima parlamentario.

"Esta convocatoria se da en un marco de un clima en el Parlamento que no está siendo el mejor. No está siendo el mejor. Y debo reconocer que ese clima en la Cámara de Diputados intentamos mantenerlo debido a la realidad política, a la no existencia de las mayorías, también hay episodios. Pero está bravo el tema. Está bravo", afirmó Rodríguez.

La intención de la oposición había sido convocar a Lubetkin en régimen de comisión general, pero como el Frente Amplio no dio sus votos se vio impedida de hacerlo y optó por la interpelación, para la cual sí tenía los votos.

Bordaberry a favor de postura de Da Silva

En su intervención en la Comisión Permanente, el senador colorado Pedro Bordaberry se mostró partidario de la postura expresada por Da Silva.

"Falta información, nos falta tiempo, tiempo para estudiarlo. Tiene razón el senador Da Silva", señaló el líder de Vamos Uruguay.

Y se preguntó por qué correría "atrás de la noticia y el cable" de Uruguay como primer país en ratificar el acuerdo. "¿Frente a eso cede nuestra responsabilidad de estudio?", se preguntó.

Temas:

Sebastián Da Silva Mercosur Unión Europea Mario Lubetkin

Seguí leyendo

Las más leídas

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

El anuncio de Canal 10
REALITY SHOW

Canal 10 anunció quién será el conductor del primer Gran Hermano Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos