Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE EN DICIEMBRE

Familia del motociclista que murió en diciembre en un accidente en la Playa Brava alcanzó un acuerdo con la conductora

Con el acuerdo, se espera que el caso sea archivado y que la Fiscalía desista de la indagatoria penal por este caso

19 de febrero 2026 - 18:35hs
Punta del Este. Imagen ilustrativa de archivo

Punta del Este. Imagen ilustrativa de archivo

La familia del motociclista de 44 años que murió en un accidente de tránsito el pasado 26 de diciembre en la parada 33 de la Playa Brava (en Punta del Este) llegó a un acuerdo con la conductora argentina que protagonizó el siniestro, por lo que no seguirá la causa penal.

El medio local FM Gente informó en primera instancia del acuerdo, que fue confirmado a El Observador por el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón Bon.

Aunque no detalló cuál fue la cifra acordada, aseguró que se trata de una transacción extrajudicial "cuantiosa" que permitirá a la viuda del motociclista quedar "cubierta". La pareja tenía mellizos de un año en común.

Más noticias
accidente fatal en punta del este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenia habilitacion electronica
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida, pero su abogado dice que tenía habilitación electrónica

accidente fatal en punta del este: conductora argentina circulaba con una licencia de conducir en estado no vigente
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con una "licencia de conducir en estado no vigente"

Con este acuerdo, la familia de la víctima desistirá de seguir el proceso penal, por lo que el caso seguramente sea archivado por la fiscal Ana Roses, a quien se le presentarán los términos del acuerdo este viernes, informó, por su parte, el abogado de la conductora argentina, Alejandro Balbi.

Se espera, además, que con el archivo de la causa caigan las medidas cautelares que pesaban sobre la conductora argentina, cuyos documentos de viaje habían sido retenidos y no podía salir del país. Había sido imputada a fines de diciembre, pocos días después del accidente.

Serrón Bon declaró que la concreción de este acuerdo fue por "voluntad de la familia", que no quería "continuar con la angusita y el dolor" que les generó el accidente.

Temas:

Playa Brava Punta del Este accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

El anuncio de Canal 10
REALITY SHOW

Canal 10 anunció quién será el conductor del primer Gran Hermano Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos