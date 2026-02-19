Familia del motociclista que murió en diciembre en un accidente en la Playa Brava alcanzó un acuerdo con la conductora

La familia del motociclista de 44 años que murió en un accidente de tránsito el pasado 26 de diciembre en la parada 33 de la Playa Brava (en Punta del Este) llegó a un acuerdo con la conductora argentina que protagonizó el siniestro , por lo que no seguirá la causa penal .

El medio local FM Gente informó en primera instancia del acuerdo, que fue confirmado a El Observador por el abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón Bon .

Aunque no detalló cuál fue la cifra acordada, aseguró que se trata de una transacción extrajudicial "cuantiosa" que permitirá a la viuda del motociclista quedar "cubierta". La pareja tenía mellizos de un año en común .

Con este acuerdo, la familia de la víctima desistirá de seguir el proceso penal, por lo que el caso seguramente sea archivado por la fiscal Ana Roses, a quien se le presentarán los términos del acuerdo este viernes, informó, por su parte, el abogado de la conductora argentina, Alejandro Balbi.

Se espera, además, que con el archivo de la causa caigan las medidas cautelares que pesaban sobre la conductora argentina, cuyos documentos de viaje habían sido retenidos y no podía salir del país. Había sido imputada a fines de diciembre, pocos días después del accidente.

Serrón Bon declaró que la concreción de este acuerdo fue por "voluntad de la familia", que no quería "continuar con la angusita y el dolor" que les generó el accidente.