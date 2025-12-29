Dólar
ACCIDENTE

Accidente fatal en Punta del Este: conductora argentina circulaba con la libreta vencida

El siniestro tuvo lugar este viernes sobre la zona de la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró

29 de diciembre 2025 - 11:17hs
Accidente (1)
X: @RadioDelPlata

Este lunes en la mañana tiene lugar una audiencia por el caso del accidente en Punta del Este, donde un hombre de 44 años que murió tras ser embestido por un auto conducido por una mujer argentina de 34 años. Según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador, la argentina estaba circulando con la libreta de conducir vencida.

El abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón, sostuvo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que tienen la expectativa de que "al menos se soliciten a la Justicia medidas cautelares referentes a la conductora y se comience a diligenciar todos los medios probatorios pertinentes".

En este sentido, Serrón destacó la existencia de un "video elocuente" sobre el accidente que será estudiado por el gabinete de Accidentología Vial.

"Son horas tristes. La familia de nuestro defendido está muy consternada. Era un trabajador que iba a su trabajo y que lamentablemente pierde la vida en un siniestro de estas características", apuntó después.

En caso de que la mujer no sea formalizada durante este lunes, pretenden que se le adjudiquen "medidas limitativas", explicó el defensor. "Pueden ser la prohibición de salir del país, retiro del documento o presentarse en la Seccional policial. Queremos que se cuente con medidas contundentes para que se asegure la investigación y el proceso", dijo.

Está previsto que la audiencia de este lunes en Maldonado se desarrolle desde las 11:00 horas, con la declaración de la mujer. El caso está en manos de la fiscal departamental de 3º turno, Ana Laura Roses.

Días atrás y en diálogo con El Observador, el abogado de la argentina, Alejandro Balbi, aseguró que sostendrá ante la Justicia que su clienta no infringió ninguna norma de tránsito al cruzar, puesto que ella venía por la derecha y tenía preferencia.

La argentina de 34 años cruzó el viernes la rambla en la parada 33 de la playa Brava sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y aminoró. En ese momento, la moto Yamaha que venía por la izquierda a alta velocidad chocó contra el auto.

Las imágenes que primero divulgó el periodista Marcelo Gallardo muestran que el motociclista voló por los aires luego del impacto.

