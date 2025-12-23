"Fue el momento más difícil de mi vida": Rafel Villanueva habló por primera vez tras ser imputado por accidente en Rocha

El comunicador Rafael Villanueva habló por primera vez con los medios tras el accidente que tuvo en febrero de este año en Rocha, reveló detalles del siniestro y contó cómo fue el momento en el que se enteró de que la víctima había muerto.

El accidente, ocurrido en la Ruta 9, involucró al conductor de una moto, un hombre de 31 años que falleció, y a una pasajera de 39 años .

El vehículo manejado por Villanueva impactó de atrás contra la moto en la que viajaban las dos personas .

Por este caso, recientemente la Justicia lo imputó por un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves .

En entrevista con el programa La Pecera, conducido por Ignacio Álvarez, el exconductor de Súbete a mi moto explicó que había decidido no salir a hablar hasta que la Justicia se expidiera por su caso, pese a que sus "abogados, el canal, la familia, todo el mundo, quería que saliera a hablar".

Tras esto, se refirió a su vínculo con Canal 12, lugar donde se emitía su programa, y explicó que al momento mantienen "cierta relación", aunque "obviamente no es lo mismo" de antes.

"Yo me quedé sin trabajo al otro día del accidente. Hoy, vivo de mis ahorros y de lo que puedo, por suerte tengo a mi compañera al lado", aseveró.

Luego de esto, Villanueva se refirió particularmente al accidente y comenzó a relatar el minuto a minuto del hecho. Según este, se encontraba en la ruta regresando a su casa en Punta del Diablo luego de haber grabado en Canelones un episodio de su programa.

Mientras se encontraba en viaje, comentó que había decidido parar en una estación de servicios de Castillos porque no le alcanzaba el combustible. Allí, mencionó, se encontró por "ironías" de la vida con los "chiquilines" del accidente.

Luego de poner combustible, volvió a la ruta y 10 kilómetros después ocurrió el siniestro. "Iba en el auto con las dos manos puestas en el volante y mirando para adelante. El celular sin batería. Venía sumamente despierto, tengo 12 años de ruta arriba, venía muy bien", dijo.

"A mí el accidente me entra por los oídos, no por la vista. Yo lo primero que siento a partir del siniestro es un estruendo, pero yo no veo nada", continuó.

Luego, aseguró que lo primero que vio fue su airbag abierto. Consultado sobre si llegó a visualizar a la moto, afirmó que "no, nunca".

"Yo intento frenar el auto, pero el pedal del freno está como rígido y temblando. Necesitaba hacer presión para frenarlo y no podía. El auto saltaba, saltaba", explicó.

Ante esto, y viendo que "no podía frenar el auto", atinó a "tirar el freno de mano", logrando detener el vehículo. "Entonces, me bajé y viví el silencio más espantoso que escuché en mi vida", dijo y aseguró, mientras se le entrecortaba la voz, que había una "oscuridad absoluta", donde "no veía nada".

"Lo primero que pensé es que me había llevado una vaca puesta. Pero, miro y veo la moto, sentí pánico, un pánico absoluto, una sensación muy difícil de describir", continuó con la voz aún afectada.

"Lo primero que pensás es que la gente esté bien, pero el silencio no colabora. No escuché un grito, ni un gemido. Empiezo a caminar hacia atrás e inmediatamente veo que llegan autos y creo que por un mecanismo de autodefensa me quedé en el lugar junto a mi auto. Por suerte llegó gente inmediatamente. En este momento lo primero que escucho son los gritos de una mujer que repetía: '¿qué pasó?, ¿qué pasó?'", dijo.

Tras esto, contó que logró conseguir un teléfono, habló con su pareja y luego conversó con un par de efectivos policiales que habían llegado a la escena.

"Vinieron dos policías, me preguntaron si estaba bien y les pregunté cuantos chicos había en la moto. Me dijeron que dos personas, una chica y un chico. Consulté por su estado y me dijeron que él estaba comprometido y ella bien. Cuando escuché comprometido me quería morir", afirmó.

"Después vino el test de alcoholemia, tuve que trasladarme a Castillo -una localidad cercana- para ir a la comisaría a firmar unos papeles, pero yo esa noche dormí en mi casa, nunca estuve preso", contó.

En su casa, recuerda el comunicador, no puedo dormir y en repetidas ocasiones llamó al centro médico donde estaba siendo atendido el hoy fallecido.

"Como yo no era familiar, no me podían dar información. A las 10:00 no aguanté más y me fui al sanatorio, como correspondía. No solo para averiguar por la salud del chico, sino para dar la cara. Era una necesidad, no podía estar en mi casa", aseveró.

Al centro médico llegó acompañado de un amigo. "Allí viví el peor momento de mi vida. A la primera que vi fue a la madre", recordó.

El comunicador después dijo que el encuentro con la madre fue "muy duro" para él. "Me presenté, dije quién era y porque estaba ahí. Me recibieron muy bien por suerte. En ningún momento nadie se puso violentó conmigo", mencionó.

Tras esto, Álvarez le preguntó por el parte médico del joven y Villanueva le respondió que este fue "durísimo".

"Estaban esperando para desconectarlo, ese fue el panorama que me encontré cuando llegué. Ahí casi me muero, lloraba. Lo único que podés hacer es llorar", dijo mientras nuevamente se lo quebraba la voz y sollozaba.

"Yo estoy ahí con la madre en el momento en el que sale el médico y le dice que hay que desconectarlo. Fue el momento más difícil de mi vida, supera al del accidente", aseguró.

Sobre el cierre de la entrevista, el exconductor de Súbete a mi moto apuntó que él "necesitaba" a nivel personal que la muerte del hombre, "no sea en vano", que "todo el dolor" que siente él, su familia y los allegados de la víctima, "no sea en vano".

"A partir de ahora y cada vez que tenga que hablar de este tema, mi espíritu es que uno, dos o diez tomen conciencia y que si no tienes la luz trasera de la moto, te la pongas, que si no tienes chaleco refractario, lo uses, que uses el casco. Si salís en una ruta nacional, no te regales loco porque lo que puede pasar es horrible", cerró.